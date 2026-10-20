rbc.ua
Люди Тренды Холостяк Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Тирамису без сырых яиц: простой рецепт с маскарпоне и сливками (фото)
Вкусно 20 октября 2026, 07:24

Тирамису без сырых яиц: простой рецепт с маскарпоне и сливками (фото)

Кофейная пропитка, нежный крем и какао - домашний десерт без выпечки
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Девушка ест тирамису (коллаж: Styler)
Поделиться:

Для домашнего тирамису не обязательно готовить крем с сырыми яйцами. Маскарпоне можно совместить со взбитыми сливками, а печенье пропитать кофе.

Как приготовить такой десерт, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 6 небольших порций:

  • печенье савоярди - до 200 г (в зависимости от количества слоев).
  • маскарпоне - 250 г.
  • сливки для взбивания 33-35% - 250 мл.
  • сахарная пудра - 100 г.
  • готовый крепкий кофе - 250 мл.
  • какао без сахара - для посыпки.

Активное приготовление - около 20 минут с заранее охлажденным кофе. Охлаждение десерта - не менее 2 часов.

Как приготовить тирамису

1. Подготовьте кофе

Сварите кофе и полностью охладите. Перелейте в посуду, в которой будет удобно смачивать печенье.

2. Сделайте крем

Взбейте холодные сливки из 50 г сахарной пудры до стойкой, но нежной консистенции. Масса должна держать форму, а венчик - оставлять на ней четкие следы.

Отдельно перемешайте маскарпоне с оставшимися сахарной пудрой. Аккуратно введите взбитые сливки лопаткой, движениями снизу вверх.

3. Составьте десерт

Для этого количества ингредиентов подойдет квадратная форма размером примерно 20×20 см.

Быстро погружайте савоярди в охлажденный кофе, не оставляя печенье размокать. Выложите его одним слоем на дно формы и равномерно распределите сверху весь крем.

Я сделала один слой печенья, потому что люблю, когда у тирамиса больше нежного крема. По желанию можно сделать два слоя, чередуя печенье с кремом и завершив кремом.

4. Охладите

Посыпьте тирамису какао через ситечко и поставьте в холодильник не менее 2 часов.

Я оставила десерт в холодильнике всю ночь. За это время он хорошо охладел, а его консистенция получилась именно такой, как мне нравится - нежной и кремовой.

Тирамису, которое я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Содержит молочные продукты, а с обычным савоярди - также яйца и пшеницу (глютен). Проверяйте состав печенья на упаковке.

Читайте также С карты регулярно снимают деньги: как найти неизвестный платеж и прекратить списание 20 октября 2026, 06:22 Таро-гороскоп на 20 октября: прогнозы для Стрельцов, Дев и других знаков Зодиака 20 октября 2026, 06:03 Львы встретят любовь, а Тельцы добьются успеха: прогноз астролога Хатор на октябрь 2026 19 октября 2026, 20:04 Сырные булочки без дрожжей в аэрогриле: простой рецепт за 30 минут (фото) 19 октября 2026, 19:42
Больше интересного
Тренды Маникюр на Хэллоуин-2026: забавные дизайны с пауками, летучими мышами и привидениями (фото) 19 октября 2026, 19:24
Полезное Почему грецкие орехи становятся горькими: правила хранения на осень-зиму 19 октября 2026, 18:58
Люди Анита Луценко показала, как учит своего любимого-испанца украинскому (видео) 19 октября 2026, 18:01
Полезное Первые заморозки в Украине: как защитить саженцы и чем их накрывать 19 октября 2026, 17:24
Люди Свитолина, Камалия, Баюл и Билык: известные украинки, которые развелись с мужьями-иностранцами 19 октября 2026, 16:57