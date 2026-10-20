Тирамису без сырых яиц: простой рецепт с маскарпоне и сливками (фото)

Ингредиенты на 6 небольших порций:

печенье савоярди - до 200 г (в зависимости от количества слоев).

маскарпоне - 250 г.

сливки для взбивания 33-35% - 250 мл.

сахарная пудра - 100 г.

готовый крепкий кофе - 250 мл.

какао без сахара - для посыпки.

Активное приготовление - около 20 минут с заранее охлажденным кофе. Охлаждение десерта - не менее 2 часов.

Как приготовить тирамису

1. Подготовьте кофе

Сварите кофе и полностью охладите. Перелейте в посуду, в которой будет удобно смачивать печенье.

2. Сделайте крем

Взбейте холодные сливки из 50 г сахарной пудры до стойкой, но нежной консистенции. Масса должна держать форму, а венчик - оставлять на ней четкие следы.

Отдельно перемешайте маскарпоне с оставшимися сахарной пудрой. Аккуратно введите взбитые сливки лопаткой, движениями снизу вверх.

3. Составьте десерт

Для этого количества ингредиентов подойдет квадратная форма размером примерно 20×20 см.

Быстро погружайте савоярди в охлажденный кофе, не оставляя печенье размокать. Выложите его одним слоем на дно формы и равномерно распределите сверху весь крем.

Я сделала один слой печенья, потому что люблю, когда у тирамиса больше нежного крема. По желанию можно сделать два слоя, чередуя печенье с кремом и завершив кремом.

4. Охладите

Посыпьте тирамису какао через ситечко и поставьте в холодильник не менее 2 часов.

Я оставила десерт в холодильнике всю ночь. За это время он хорошо охладел, а его консистенция получилась именно такой, как мне нравится - нежной и кремовой.

Тирамису, которое я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Содержит молочные продукты, а с обычным савоярди - также яйца и пшеницу (глютен). Проверяйте состав печенья на упаковке.