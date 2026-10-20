Тирамісу без сирих яєць: простий рецепт із маскарпоне та вершками (фото)
Для домашнього тирамісу не обов’язково готувати крем із сирими яйцями. Маскарпоне можна поєднати зі збитими вершками, а печиво просочити кавою.
Як приготувати такий десерт, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.
Інгредієнти на 6 невеликих порцій:
- печиво савоярді - до 200 г (залежно від кількості шарів).
- маскарпоне - 250 г.
- вершки для збивання 33-35% - 250 мл.
- цукрова пудра - 100 г.
- готова міцна кава - 250 мл.
- какао без цукру - для посипання.
Активне приготування - близько 20 хвилин із заздалегідь охолодженою кавою. Охолодження десерту - щонайменше 2 години.
Як приготувати тирамісу
1. Підготуйте каву
Зваріть каву та повністю охолодіть. Перелийте в посуд, у якому буде зручно змочувати печиво.
2. Зробіть крем
Збийте холодні вершки з 50 г цукрової пудри до стійкої, але ніжної консистенції. Маса має тримати форму, а вінчик - залишати на ній чіткі сліди.
Окремо перемішайте маскарпоне з рештою цукрової пудри. Обережно введіть збиті вершки лопаткою, рухами знизу вгору.
3. Складіть десерт
Для цієї кількості інгредієнтів підійде квадратна форма розміром приблизно 20 × 20 см.
Швидко занурюйте савоярді в охолоджену каву, не залишаючи печиво розмокати. Викладіть його одним шаром на дно форми та рівномірно розподіліть зверху весь крем.
Я зробила один шар печива, оскільки люблю, коли в тирамісу більше ніжного крему. За бажанням можна зробити два шари, чергуючи печиво з кремом і завершивши кремом.
4. Охолодіть
Посипте тирамісу какао через ситечко та поставте в холодильник щонайменше на 2 години.
Я залишила десерт у холодильнику на всю ніч. За цей час він добре охолов, а його консистенція вийшла саме такою, як мені подобається - ніжною та кремовою.
Містить молочні продукти, а зі звичайним савоярді - також яйця та пшеницю (глютен). Перевіряйте склад печива на пакованні.
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