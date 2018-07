Koktebel Jazz Festival на Atlas Weekend: яскравий фоторепортаж

Афіша фестивалю

5 липня пройшов спецпроект від Koktebel Jazz Festival на North Stage на Atlas Weekend

5 липня Koktebel Jazz Festival облюбував North Stage фестивалю Atlas Weekend, на якій представив 6 груп. З них було 3 шоу-кейси з новими талановитими артистами і 3 шоу від справжніх зірок.

Відкрила сцену інді-група з яскравим жіночим вокалом і їдким електронним саундом The Muss, продовжили - віртуозне вокальне тріо Nude Voices, шо вже встигло завоювати увагу публіки. А ось харизматичний The Very Jerry вже брав участь у шоу-кейсах Koktebel Jazz і виборов право виступити на фестивалі вже в серпні в Чорноморську.

Koktebel Jazz Festival на Atlas Weekend (фото: Олексій Тишевський)

Справжнім подарунком став виступ Tequilajazzz - давніх друзів Koktebel Jazz.

Tequilajazzz на Atlas Weekend (фото: Олексій Тишевський)

Tequilajazzz на Atlas Weekend (фото: Олексій Тишевський)

Естафету драйву від Tequilajazzz перейняли ТНМК - також кращі друзі Koktebel Jazz. Такого вогню сцени Atlas Weekend давно не відчували і витримали його з трудом. Кращі хіти фанати самі співали хором.

ТНМК на Atlas Weekend (фото: Олексій Тишевський)

ТНМК на Atlas Weekend (фото: Олексій Тишевський)

ТНМК на Atlas Weekend (фото: Олексій Тишевський)

ТНМК на Atlas Weekend (фото: Олексій Тишевський)

ТНМК на Atlas Weekend (фото: Олексій Тишевський)

ТНМК на Atlas Weekend (фото: Олексій Тишевський)

Під час шоу Tequilajazzz і ТНМК для публіки Koktebel Jazz були проведені конкурси на знання творчості колективів. Переможці були нагороджені повними абонементами на прийдешній Koktebel Jazz Festival, який пройде з 16 по 19 серпня у Чорноморську.

Завершальними хедлайнерами вечора Джаз Коктебель стали данці WhoMadeWho. Дует електронників почав виступ досить скромно, але вже через 15 хвилин на просторі перед сценою стало тісно, і навіть конкуренція від LP на Main Stage, не завадила WhoMadeWho зібрати свій персональний натовп нових шанувальників.

WhoMadeWho на Atlas Weekend (фото: Олексій Тишевський)

Нагадаємо, що Koktebel Jazz Festival 2018 пройде з 16 по 19 серпня в Чорноморське Одеської області. У лайн-апі: Morcheeba, Inner Cirkle, Martina Toply-Bird, Onuka, Dakh Daughters, Олег Скрипка та НАОНІ і багато інших. Квитки можна придбати за посиланням.

