Koktebel Jazz Festival на Atlas Weekend: яркий фоторепортаж

5 июля прошел спецпроект от Koktebel Jazz Festival на North Stage на Atlas Weekend

5 июля Koktebel Jazz Festival облюбовал North Stage фестиваля Atlas Weekend, на которой представил 6 групп. Из них было 3 шоу-кейса с талантливыми новыми артистами и 3 шоу от настоящих звезд.

Открыла сцену инди-группа с ярким женским вокалом и едким электронным саундом The Muss, продолжили - виртуозное вокальное трио Nude Voices, уже успевшее завоевать внимание публики. А вот харизматичный Very the Jerry уже принимал участие в шоу-кейсах Koktebel Jazz и завоевал право выступить на фестивале уже в августе в Черноморске.

Настоящим подарком стало выступление Tequilajazzz - давних друзей Koktebel Jazz.

Tequilajazzz на Atlas Weekend (фото: Алексей Тишевский)

Эстафету драйва от Tequilajazzz приняли ТНМК - также лучшие друзья Koktebel Jazz. Такого огня сцены Atlas Weekend давно не испытывали и выдержали его с трудом. Лучшие хиты фанаты сами пели хором.

ТНМК​​​​​​​ на Atlas Weekend (фото: Алексей Тишевский)

Во время шоу Tequilajazzz и ТНМК для любимой публики Koktebel Jazz были проведены конкурсы на знание творчества коллективов. Победители были награждены полными абонементами на грядущий Koktebel Jazz Festival, который пройдет с 16 по 19 августа в Черноморске.

Завершающими хедлайнерами вечера Джаз Коктебель стали датчане WhoMadeWho. Дуэт электронщиков начали выступление довольно скромно, но уже через 15 минут на пространстве перед сценой стало тесно, и даже конкуренция от LP на Main Stage, не помешала WhoMadeWho собрать свою персональную толпу новых поклонников.

Напомним, что Koktebel Jazz Festival 2018 пройдет с 16 по 19 августа в Черноморске Одесской области. В лайн-апе: Morcheeba, Inner Cirkle, Martina Toply-Bird, Onuka, Dakh Daughters, Олег Скрипка и НАОНИ и многие другие. Билеты можно приобрести по ссылке.

