Кращий поп-дует світу дасть перший концерт в Україні

Twenty One Pilots (фото: facebook.com/twentyonepilots)

Американський дует з Колумбуса Twenty One Pilots дасть великий концерт в українській столиці

Популярна американська група Twenty One Pilots вперше виступить в Україні. 30 січня Тайлер Джозеф і Джош Дан влаштують грандіозне шоу в столичному "Палаці Спорту" в рамках туру на підтримку нового альбому.

До речі, попередня платівка групи - "Blurryface", яка вийшла в 2015 році, була продана в обсязі понад 6,5 млн копій. Одними з головних хітів альбому - сингл "Heathens", який згодом став саундтреком до гучного фільму "Загін самогубців", і пісня "Stressed Out". Ця композиція принесла групі в 2017 році нагороду Греммі в номінації "Кращий поп-дует" (цікаво, що відео на цей хіт вже наближається до 1,4 млрд переглядів на YouTube).

Кліп на пісню "Stressed Out"

Кліп на пісню "Heathens"

Відзначимо, що 11 липня група випустила відразу дві нові пісні "Jumpsuit" і "Nico and the Niners", а також оголосила про свій п'ятий студійний альбом "Trench". В той же день і стали відомі дати THE BANDITO TOUR, який стартує 16 жовтня в американському Нашвіллі. Всього ж Twenty One Pilots планують виступити на близько 60 концертах.

