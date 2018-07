Лучший поп-дуэт мира даст первый концерт в Украине

Twenty One Pilots (фото: facebook.com/twentyonepilots)

Американский дуэт из Колумбуса Twenty One Pilots даст большой концерт в украинской столице

Популярная американская группа Twenty One Pilots впервые выступит в Украине. 30 января Тайлер Джозеф и Джош Дан устроят грандиозное шоу в столичном "Дворце Спорта" в рамках тура в поддержку нового альбома.

К слову, предыдущая пластинка группы - "Blurryface", которая вышла в 2015 году, была продана в объеме более 6,5 млн копий. Одними из главных хитов альбома - сингл "Heathens", ставший впоследствии саундтреком к нашумевшему фильму "Отряд самоубийц", и песня "Stressed Out". Эта композиция принесла группе в 2017 году награду Грэмми в номинации "Лучший поп-дуэт" (интересно, что видео на этот хит уже близится к 1,4 млрд просмотров в YouTube).

Клип на песню "Stressed Out"

Клип на песню "Heathens"

Отметим, что 11 июля группа выпустила сразу две новые песни "Jumpsuit" и "Nico and the Niners", а также объявила о своем пятом студийном альбоме "Trench". В тот же день и стали известны даты THE BANDITO TOUR, который стартует 16 октября в американском Нашвилле. Всего же Twenty One Pilots планируют выступить на порядка 60 концертах.

Twenty One Pilots выступят в Киеве

