Світ любові, миру і добра: яскравий фоторепортаж з фестивалю "Файне Місто"

Фестиваль "Файне Місто" (фото: прес-служба)

У 2018 році фестиваль у Тернополі відвідали понад 15 тис. українців та гостей нашої країни

19-22 липня 2018 року на Тернопільському Іподромі відбувся шостий фестиваль "Файне Місто".

У цьому році фестиваль відвідало понад 15 тис. осіб. Хедлайнерами опен-ейру стали популярна фінська група Rasmus, зірки світової метал-сцени німецька рок-група Oomph! і одна з найвідоміших рок-дів, фінська співачка Тар'я Турунен.

Всього протягом фестивалю на семи сценах виступили 88 артистів з усього світу, які представляють практично всі сучасні напрямки музики, серед яких Ріаnобой, "Воплі Відоплясова", Beissoul & Einius, ONUKA, Vivienne Mort, "Тартак", Amaranthe, To the Rats and Wolves, Dope і багато інших.

Крім того, на Amphitheatre Stage виступили близько двадцяти літераторів, поетів і лекторів: Любко Дереш, Юрій Іздрик, Андрій Любка, Артем Полежака та інші.

Також відзначимо, що в цьому році "Файне Місто" презентувало абсолютно нову концепцію фестивалю. Це в прямому сенсі Місто Вільних Людей з власною архітектурою, законами, органами місцевого управління і святами.

В 2018-му "Файне Місто" було розділено на мікрорайони: Main Stage в Старому Місті, Dark Stage в промзоні, Light Stage Чайна Тауні. Крім сцен ключовими локаціями були: "Файний Біч" (UFO Stage, басейни, пляж, лаундж-зона, спорт зона, атракціони), "Централ Парк" (амфітеатр, бібліотека, лаундж-зона), Площа Ринок (хендмейд-ярмарок і вулична їжа), "Беверлі-Хілз" (платне наметове містечко), "Сайлент-Хілл" (безкоштовне наметове містечко).

А Реггі-сцена стала головним фестивальним Храмом, де кожен житель зміг поринути у світ любові, миру і добра.

Відео: РБК-Україна