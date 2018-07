Мир любви, мира и добра: яркий фоторепортаж с фестиваля "Файне Місто"

Фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

В 2018 году фестиваль в Тернополе посетили более 15 тыс. украинцев и гостей нашей страны

19-22 июля 2018 года на Тернопольском Ипподроме состоялся шестой фестиваль "Файне Місто".

В этом году фестиваль посетили более 15 тыс. человек. Хедлайнерами опен-эйра стали популярная финская группа Rasmus, звезды мировой метал-сцены немецкая рок-группа Oomph! и одна из самых известных рок-див, финская певица Тарья Турунен.

19-22 июля состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

19-22 июля состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

19-22 июля состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

Всего на протяжении фестиваля на семи сценах выступили 88 артистов со всего мира, представляющие практически все современные направления музыки, среди которых Pianoбой, "Воплі Відоплясова", Beissoul & Einius, ONUKA, Vivienne Mort, "Тартак", Amaranthe, To the Rats and Wolves, Dope и многие другие.

Кроме того, на Amphitheatre Stage выступили около двадцати литераторов, поэтов и лекторов: Любко Дереш, Юрий Издрык, Андрей Любка, Артем Полежака и другие.

19-22 июля состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

19-22 июля состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

19-22 июля состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

Также отметим, что в этом году "Файне Місто" презентовало абсолютно новую концепцию фестиваля. Это в прямом смысле Город Свободных Людей с собственной архитектурой, законами, органами местного управления и праздниками.

19-22 июля состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

19-22 июля состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

19-22 июля состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

В 2018-м "Файне Місто" было разделено на микрорайоны: Main Stage в Старом Городе, Dark Stage в промзоне, Light Stage в Чайна Тауне. Кроме сцен ключевыми локациями были: "Файний Біч" (UFO Stage, бассейны, пляж, лаундж-зона, спорт зона, аттракционы), "Централ Парк" (амфитеатр, библиотека, лаундж-зона), Площадь Рынок (хендмейд-ярмарка и уличная еда), "Беверли-Хилз" (платный палаточный городок), "Сайлент-Хилл" (бесплатный палаточный городок).

А Регги-сцена стала главным фестивальным Храмом, где каждый житель смог окунуться в мир любви, мира и добра.

19-22 июля состоялся шестой фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

Напомним, в Киеве выступит знаменитый французский диджей.

Видео: РБК-Украина