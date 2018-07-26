Пригоди, ностальгія і жіночі таємниці: 10 кращих книг для відпустки

Фото: Книги для відпустки (pixabay.com)

Яку книгу почитати в дорозі, на пляжі, у готелі чи кав’ярні - допоможе вибрати добірка Styler

Що почитати у відпустці, яку книгу взяти на море? Такі питання цікавлять багатьох, хто нарешті викроїв для себе кілька днів або тижнів для довгоочікуваного відпочинку. Відпустка влітку, де б ви не відпочивали - прекрасний привід взяти із собою кілька книг. Таких, щоб були і з глибоким змістом, і не перевантажували, і читалися із задовлненням, і запам’яталася надовго.

Багатьом здається, що паперові книги здають позиції й не витримують конкуренції з електронними виданнями. Але виявляється, що електронні книги у Європі займають всього близько 5% всього обігу продажів. Прогнозують, що в найближчі роки цей показник буде лише зменшуватись. Які книжки читають українці і чи досі друкована література популярна - у інтерв’ю розповідає відомий журналіст і шеф-редактор Валерій Калниш.

Фото: Кращі книги для відпустки - у добірці Styler (pixabay.com)

А сьогодні Styler підібрав для вас десять захоплюючих романів на різні смаки: це і новинки, які вийшли цього року й цього літа українською мовою, і вже давно відомі й популярні романи. Тут і пригоди, і кохання, і історія, і ностальгія.

Жінка в авіації, доля українки-емігрантки і раптово знайдені скарби, щоденник від класика світового детектива Обю Арктиці, романтика, таємниці і різка зміна поглядів головного героя на життя, яке його оточує - в добірці можна знайти те, що припаде вам до душі.

"Леді Африка", Пола Маклейн

Цей роман Поли Маклейн став бестселером за версією New York Times, а мережа радіостанцій National Public Radio визнала її книгою року. Книга прийде до душі поціновувачам відразу багатьох жанрів: біографії, мандрів, історії. Тут і про Кенію, і про авіацію, і про шалені пригоди та перипетії, з якими стикається головна героїня.

"Леді Африка" — це дуже цікава історія бунтарського життя Берил Маркгем, яка була першою жінкою-льотчицею на Африканському континенті. Вона увійшла в історію завдяки тому, що першою виконала безпосадковий переліт через Атлантику зі сходу на захід.

Фото: "Леді Африка", Пола Маклейн (nashformat.ua)

У дитинстві Берил з батьками переїхала з Великої Британії до Кенії. Коли росла, то разом з африканськими дітьми з тубільних племен відкривала світ дикої природи. Вже коли стала дорослою, то зрозуміла, що не є такою, як усі. Самодостатність і непокірлива вдача штовхають дівчину у вир непростих стосунків, а жага до перемог веде її наперекір традиційним уявленням про жінку і схиляє її до "чоловічої" професії. Це жінка, яка змогла випередити свій час.

Авторка роману – знаменита письменниця Пола Маклейн. Відома також бестселером "Паризька дружина". Крім того, Маклейн видала дві збірки віршів, спогади "Майже родина: дитинство в чужих домах" та роман "Квиток на поїздку". Письменниця проживає у Клівленді, США.

"Чоловік на ім’я Уве", Фредрік Бакман

Книга "Чоловік на ім'я Уве" стала світовим бестселером.

До речі, роман також був екранізований у 2015 році. Фільм "Людина на ім'я Уве" увійшов до списку кращих кінофільмів Швеції усіх часів.

Фото: "Чоловік на ім’я Уве", Фредрік Бакман (knigolove.com.ua)

Роман описує життя Уве – старого зануди, який терпіти не може людей, та й усе, що відбувається навколо нього та в навколишньому світі.

Виявляється, що за маскою злого і роздратованого чолов’яги ховається добра і навіть сентиментальна людина. В його серці захована зворушлива історія, яку він береже від сторонніх вух та очей.

Фото: "Чоловік на ім’я Уве", Фредрік Бакман (knigolove.com.ua)

Книжковий дебют автора книги Фредріка Бакмана відбувся порівняно недавно: у 2012 році. Його романи переклали двадцятьма п’ятьма мовами і принесли йому шалену популярність.

"Моя бабуся просить її вибачити", Фредрік Бакман

Як часто ми зустрічаємо нетипових бабусь, які ламають всі уявлення того, як наче б то має поводитись "людина у віці"?

Дівчинці Ельзі – сім років, а її бабусі – сімдесят. Бабуся любить частенько постояти на балконі, пострілюючи у перехожих із рушниця для пейнтболу. Крім екстравагантної (як комусь здається) поведінки, бабуся любить створювати для улюбленої онучки по-справжньому неймовірний світ з історіями про Королівство Міамас і Країну-Спросоння, де нормально бути "ненормальним".

Фото: "Моя бабуся просить її вибачити", Фредрік Бакман (instagram.com/knygolove)

В цих історіях дівчинка ховається від світу і проникається ними до глибини душі. Але бабуся помирає, і тоді події вже Ельзине життя перетворюється на те, що вона й не чекала зовсім.

Роман Бакмана мав у його рідній Швеції шалений успіх. Там книгу купили понад 500 тисяч людей, а згодом роман почали перекладати й іншими мовами світу. Всього у світі було придбано вже близько 2 млн примірників цього захоплюючого роману.

Фото: "Моя бабуся просить її вибачити", Фредрік Бакман (instagram.com/knygolove)

Ця книга викликає відразу багато емоцій: і жаль, і радість, і ностальгію та щирий сміх. Врешті, таким і є звичайне життя – не чорно-білим, а з найрізноманітнішими тонами. Життя, як і ця книга, ніколи не проходить лінійно і заплановано на всі сто відсотків.

"Покинь, якщо кохаєш", Коллін Гувер

Спершу може здатись що це звичайний роман. Проте у книзі – неймовірно сильний меседж проти насилля. До того ж, це приклад гарної і якісної прози.

Головна героїня Лілі, прототипом образу якої частково постає сама письменниця, втрачає тата і знову поринає у спогади про непросте дитинство. Будинок її батьків, шанованих і пристойних громадян, ніколи не був затишним сімейним гніздечком, адже Лілі з мамою жили в постійному напруженні через агресивний характер тата. Нарешті дівчина готова ступити на власний шлях і збудувати свою родину. Однак їй не вдасться знайти спокій, поки вона не здолає всіх тіней минулого й не наважиться розірвати зачароване коло, сплетене з правди, страху, прощення, нерішучості й любові.

Фото: "Покинь, якщо кохаєш", Коллін Гувер (vivat-publishing.com)

Уривок із книги:

Навіть не знаю, з чого почати. Я розумію, що ти й гадки не маєш про моє теперішнє життя й про мого чоловіка Райлі. Річ у тім, що в нас є традиція — говорити «голу правду»: у такі хвилини ми повинні бути відвертими й розповідати, що в нас на думці.

Отож… Гола правда. Приготуйся.

Я кохаю чоловіка, який мене б’є. Хай там як, але я не по­винна б була опинитися в такій ситуації.

У дитинстві я частенько запитувала себе, про що думала моя мама після того, як тато її поб’є. Як вона могла любити чоловіка, який кривдив її фізично. Чоловіка, який неодноразо­во її бив. Який неодноразово обіцяв, що більше такого не ско­їть. І знову її бив.

Я ненавиджу те, що тепер співчуваю їй.

"Небезпечна робота. Щоденник арктичних пригод", Артур Конан Дойл

Любите класичну літературу, всесвітньо відомих авторів та читати про захоплюючі пригоди? Тоді ця книга – для вас!

"Небезпечна робота. Щоденник арктичних пригод" занурить вас у грандіозну мандрівку Арктикою. У цій книзі класик детективного жанру і батько сищика всіх часів Шерлока Холмса відкриється для вас з нового боку.

Фото: Унікальне видання, ілюстроване автором, вперше видається українською (bookclub.ua)

Ця захоплююча книга написана Артуром Конан Дойлем під великим враженням від поїздки в Арктику, де він побував ще студентом-медиком. Через кілька років він згадував цю пригоду як найкращий період у його житті. Досвід перебування на китобої "Надія" і неймовірні враження він описав у своєму щоденнику. Рукопис із авторськими нотатками і малюнками знайшли лише у 21 сторіччі.

Щоденник знаменитого автора наповнений описами прекрасної природи Арктики. Також він пише про те, як було влаштоване на той час китобійне ремесло і полювання. Суворий моряцький побут, авантюрні пригоди, філософські роздуми і незвідана природа – все це є у захоплюючий книзі.

Фото: "Небезпечна робота. Щоденник арктичних пригод", Артур Конал Дойл (instagram.com/ksd_bookclub)

У книзі представлені два ранні і маловідомі оповідання Артура Конан Дойла – "Справа Чорного Пітера" і "Капітан Полярної Зірки".

Також ви знайдете у цій книзі статті про мореплавство, які він написав спеціально для іменитих американських та британських журналів.

"Чужі скарби", Ірина Власенко

"Кажуть, не можна двічі увійти в одну річку. Було б чого скиглити. Іноді доводиться спостерігати інше: річка тече собі повз, а ти й уявлення не маєш, як у неї увійти. Стоїш на березі й дивишся відсторонено. У найкращому разі дістаєш якесь враження, плануєш ноги змочити. У гір­шому — узагалі не помічаєш, ніби й не існує поряд із то­бою тої швидкої води буття. І тільки пірнувши в неї з го­ловою, розумієш, що справжнє життя не на березі, а саме тут, у бурхливому потоці, що біжить невідомо куди".

Фото: Роман "Чужі скарби" Ірини Власенко (vivat-publishing.com)

Ця книга – достатньо класичний жіночий роман. Саме те, що треба для поціновувачів жанру! Героїня знаходить на занедбаному горищі французького замку скарб і спершу вважає, що це справжній подарунок долі.

Здається, що знайдені діаманти зможуть змінити її непросте післявоєнне сирітське життя. Але дівчина й не здогадується, що скарб має свою історію, яка вплине й на її життя, але зовсім не так, як вона сподівалася із самого початку. Українська парижанка змушена буде пройти непрості випробування, аби врешті повернутися на Батьківщину і знайти дійсно справжній скарб і віднайти саму себе.

Фото: Роман "Чужі скарби" Ірини Власенко (прес-служба)

І ще один уривок із книги "Чужі скарби":

"Тільки в Парижі, уже коли приземлилися й побачили оточений поліцією термінал, Анні раптом згадала про лихий вплив чужих скарбів. Ніби відчула, як темна хмара незгод насувається на неї з невідомого далекого минулого, з тих підібраних німецьких листів, з того диявольського кохання між Гретхен і Йоганном, зі слів Генріха про унтерменшів, у яких, певно, і відібрав він ті "трофейні" коштовності. Тепер мерці мали помститися за загибель, здобувши над усіма, хто торкався їхньої власності, непереборну темну владу. Анні наче бачила їхні темні тіні за спинами людей, що сновигали поруч".

"Життя за життям", Кейт Аткінсон

Чи замислювалися ви колись над тим, що робили б, якби мали можливість змінити те, що вже відбулося? З ким прожити життя, де вчитися, заново прийняти рішення, про яке потім точно не будете жалкувати? Якщо вже зроблене у реальному житті й не виправиш, то є захоплюючий роман, який дуже добре розкриває цю тему.

Головна героїня книги Урсула має шанс знову і знову прожити своє життя, змінюючи події. Але чи завжди це приносить бажаний результат?

Фото: "Життя за життям", Кейт Аткінсон (nashformat.ua)

Авторка роману - Кейт Аткінсон, відома письменниця з Великої Британії лауреатка Ордену Британської імперії та тричі лауреатка престижної літературної премії Costa Book Awards. За вже відомий роман "Життя за життям" Кейт Аткінсон у 2013 році здобула престижну літературну винагороду British Book Awards у номінації "Автор року".

Читачі вважають: ця книга – настоящая находка. Вам захочеться перечитати її ще раз і ще раз, наче головна героїня цього роману, яка проживає своє життя знову і знову.

"Робінзон Крузо", Даніель Дефо

Хто не знає цю знамениту на увесь світ книгу? "Робінзон Крузо" - роман Даніеля Дефо, який вперше був опублікований у квітні далекого 1719 року й відтоді свою популярність не втрачав.

Більшість із нас читали цей роман у школі. Але, як відомо, класика сприймається в кожному віці по-різному. А літо – прекрасний привід перечитати цю прекрасну книгу.

Фото: "Робінзон Крузо", Даніель Дефо (instagram.com/helga_reads)

Тим більше, що порівняно недавно вона вийшла в українському перекладі у стильній обкладинці. Це книга із нового проекту українського видавництва Книголав – "Золота полиця".

Щомісяця протягом 2018 року видавництво випускає по книзі зі світової класики – всього буде 12 творів, які можна зібрати окремою колекцією, виділивши для неї окрему полицю у домашній бібліотеці.



Фото: "Робінзон Крузо", Даніель Дефо (yakaboo.ua)

Робінзон - молодий і енергійний юнак, який вирішує кинути виклик бажанням своїх батьків і вирушає у подорож морями. Але незабаром його корабель зазнає трощі, і чоловік опиняється на віддаленому тропічному острові, де й проводить наступні 28 років.

В основі книги лежать реальні події, що відбулися з шотландським моряком, який провів чотири роки на безлюдному острові.

"Мені б хотілось, щоби хтось мене десь чекав", Анна Гавальда

Про талановиту письменницю Анну Гавальду чули навіть ті, хто не читав жодної з її книг.

Відпустка – прекрасна можливість познайомитися з її творчістю і насолодитися проникливою прозою. До слова, це перша збірка новел авторки, які принесли їй світову популярність. Книга складається із дванадцяти новел, які прийшлися до душі без перебільшення мільйонам людей: книга перекладена вже понад тридцятьма мовами світу.

Фото: "Мені б хотілось, щоби хтось мене десь чекав", Анна Гавальда (starylev.com.ua)

Славу Анна Гавальда здобула досить несподівано навіть для самої себе: спершу видавці не бачили у її творах перспективних бестселерів, і тому не робили на неї ставку.

Проте, як виявилося, саме такі тексти були потрібні читачу: прості, щирі, душевні. Але це зовсім не примітивні бульварні романи низької якості. Прозу Анни Гавальди відрізняє майстерність. Адже, щоб так легко писати про непрості речі – треба мати не аби який талант.

Фото: "Мені б хотілось, щоби хтось мене десь чекав", Анна Гавальда (starylev.com.ua)

Анна Гавальда – знаменита французька письменниця та журналістка. Навчалася у престижній Сорбонні. У 1992 році перемогла на національному конкурсі любовних листів, а далі почала отримувати й інші престижні літературні премії, а головне – завойовувати серця нових читачів по всьому світу.

"Славетне життя Ей-Джея Фікрі", Габріель Зевін

Жив собі власник книгарні з відверто поганим характером і "суворими" літературними вподобаннями.

Одного дня від одночасно загубив (або у нього вкрали?) рідкісну й коштовну книжку і знайшов у книгарні маленьку дівчинку. Далі його життя неймовірно змінилося. Дворічна кучерява дівчинка в рожевому комбінезоні, і життя книгаря змінюється, набуває сенсу, сповнюючи щастям маленький всесвіт острова Аліси.

Фото: "Славетне життя Ей-Джея Фікрі", Габріель Зевін (прес-служба)

Це книжка про книжки, а точніше про власника книжкового магазину.

Хто читатиме – помітить велику кількість відсилок до різних книжок, що робить роман ще більш цікавим.

Фото: "Славетне життя Ей-Джея Фікрі", Габріель Зевін (прес-служба)

Уривок із книги:

"Люди прив’язуються до своїх книгарень, прив’язуються міцніше, ніж Ей-Джей Фікрі міг припустити. Хто вручив твоїй дванадцятирічній доньці з обкусаними нігтями "Складки часу"; хто продав тобі путівник Гавайями "Гайда подорожувати"; хто переконав тебе, що твоїй тітоньці зі специфічними смаками точно сподобається "Хмарний атлас", — усе це має значення. Ба більше, містянам подобається книгарня "Айленд-букс". І навіть попри те, що вони не завжди безгрішно вірні їй і часом купують електронні книжки або купують книжки в інтернеті, їм подобається те, як характеризує їхнє місто "Айленд-букс" посередині головної вулиці, і те, що це друге чи третє місце, яке відвідують люди, зійшовши з порома".

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