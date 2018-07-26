Приключения, ностальгия и женские тайны: 10 лучших книг для отпуска

Фото: Книги для отпуска (pixabay.com)

Какую книгу почитать в дороге, на пляже, в отеле или кафе - поможет выбрать подборка Styler

Что почитать в отпуске, какую книгу взять на море? Такие вопросы интересуют многих, кто наконец выкроил для себя несколько дней или недель для долгожданного отдыха. Отпуск летом, где бы вы не отдыхали - прекрасный повод взять с собой несколько книг. Таких, чтобы были и с глубоким смыслом, и не перегружали, и читались с удовольствием, и запомнились надолго.

Многим кажется, что бумажные книги сдают позиции и не выдерживают конкуренции с электронными изданиями. Но оказывается, что электронные книги в Европе занимают всего около 5% всего оборота продаж. Прогнозируют, что в ближайшие годы этот показатель будет только уменьшаться. Какие книги читают украинцы и до сих пор ли печатная литература популярная - в интервью рассказывает известный журналист и шеф-редактор Валерий Калныш.

Фото: Лучшие книги для отпуска - в подборке Styler (pixabay.com)

Сегодня Styler подобрал для вас десять захватывающих романов на разные вкусы: это и новинки, которые вышли в этом году и этим летом на украинском языке, и уже давно известные и популярные романы. Здесь и приключения, и любовь, и история, и ностальгия.

Женщина в авиации, судьба украинки-эмигрантки и внезапно найденные сокровища, дневник от классика мирового детектива обю Арктике, романтика, тайны и резкая перемена взглядов главного героя на жизнь, которая его окружает - в подборке можно найти то, что придется вам по душе.

"Леди Африка" Пола Маклейн

Этот роман Полы Маклейн стал бестселлером по версии New York Times, а сеть радиостанций National Public Radio признала ее книгой года. Книга понравится ценителям сразу многих жанров: биографии, путешествий, истории. Здесь и о Кении, и об авиации, и о безумных приключениях и перипетиях, с которыми сталкивается главная героиня.

"Леди Африка" — это очень интересная история бунтарской жизни Берилл Маркгем, которая была первой женщиной-летчицей на Африканском континенте. Она вошла в историю благодаря тому, что первой выполнила беспосадочный перелет через Атлантику с востока на запад.

Фото: "Леди Африка", Пола Маклейн (nashformat.ua)

В детстве Берилл с родителями переехала из Великобритании в Кению. Когда росла, то вместе с африканскими детьми из туземных племен открывала мир дикой природы. Уже когда стала взрослой, то поняла, что является не такой, как все. Самодостаточность и непокорная натура толкают девушку в водоворот непростых отношений, а жажда к победам ведет ее наперекор традиционным представлениям о женщине и склоняет ее к "мужской" профессии. Это женщина, которая смогла опередить свое время.

Автор романа – знаменитая писательница Пола Маклейн. Известна также бестселлером "Парижская жена". Кроме того, Маклейн издала два сборника стихов, воспоминания "Почти семья: детство в чужих домах" и роман "Билет на поездку". Писательница проживает в Кливленде, США.

"Человек по имени Уве", Фредрик Бакман

Книга "Человек по имени Уве" стала мировым бестселлером.

Кстати, роман также был экранизирован в 2015 году. Фильм "Человек по имени Уве" вошел в список лучших кинофильмов Швеции всех времен.

Фото: "Человек по имени Уве", Фредрик Бакман (knigolove.com.ua)

Роман описывает жизнь Уве – старого зануды, который терпеть не может людей, и все, что происходит вокруг него и в окружающем мире.

Оказывается, что за маской злого и раздраженного мужчины скрывается добрый и даже сентиментальный человек. В его сердце спрятана трогательная история, которую он бережет от посторонних глаз и ушей.

Фото: "Человек по имени Уве", Фредрик Бакман (knigolove.com.ua)

Книжный дебют автора книги Фредрика Бакмана состоялся сравнительно недавно: в 2012 году. Его романы переведены на двадцати пяти языках и принесли ему бешеную популярность.

"Моя бабушка просит ее простить", Фредрик Бакман

Как часто мы встречаем нетипичных бабушек, которые ломают все представления того, как якобы должен вести себя "человек в возрасте"?

Девочке Эльзе – семь лет, а ее бабушке – семьдесят. Бабушка любит частенько постоять на балконе, постреливая в прохожих из ружья для пейнтбола. Кроме экстравагантного (как кому-то кажется) поведения, бабушка любит создавать для любимой внучки по-настоящему невероятный мир с историями о Королевстве Миамас и Страну-Спросонья, где нормально быть "ненормальным".

Фото: "Моя бабушка просит ее простить", Фредрик Бакман (instagram.com/knygolove)

В этих историях девочка прячется от мира и проникается ими до глубины души. Но бабушка умирает, и тогда события уже Ельзине жизнь превращается в то, чего она и не ждала вовсе.

Роман Бакмана имел в его родной Швеции бешеный успех. Там книгу купили более 500 тысяч человек, а впоследствии роман начали переводить и на другие языки мира. Всего в мире было приобретено уже около 2 млн экземпляров этого захватывающего романа.

Фото: "Моя бабушка просит ее простить", Фредрик Бакман (instagram.com/knygolove)

Эта книга вызывает сразу много эмоций: и печаль, и радость, и ностальгию и искренний смех. Наконец, такой и является обычная жизнь – не черно-белая, а с самыми разными тонами. Жизнь, как и эта книга, никогда не проходит линейно и запланировано на сто процентов.

"Брось, если любишь", Коллин Гувер

Сначала может показаться что это обычный роман. Однако в книге – невероятно сильный месседж против насилия. К тому же, это пример хорошей и качественной прозы.

Главная героиня Лили, прототипом образа которого частично становится сама писательница, теряет папу и снова погружается в воспоминания о непростом детстве. Дом ее родителей, уважаемых и приличных граждан, никогда не был уютным семейным гнездышком, ведь Лили с мамой жили в постоянном напряжении из-за агрессивный характер папы.

Наконец девушка готова ступить на собственный путь и построить свою семью. Однако ей не удастся найти покой, пока она не одолеет всех теней прошлого и не решится разорвать заколдованный круг, сплетенный из правды, страха, прощения, нерешительности и любви.

Фото: "Брось, если любишь", Коллин Гувер (vivat-publishing.com)

Отрывок из книги:

Навіть не знаю, з чого почати. Я розумію, що ти й гадки не маєш про моє теперішнє життя й про мого чоловіка Райлі. Річ у тім, що в нас є традиція — говорити «голу правду»: у такі хвилини ми повинні бути відвертими й розповідати, що в нас на думці.

Отож… Гола правда. Приготуйся.

Я кохаю чоловіка, який мене б’є. Хай там як, але я не по­винна б була опинитися в такій ситуації.

У дитинстві я частенько запитувала себе, про що думала моя мама після того, як тато її поб’є. Як вона могла любити чоловіка, який кривдив її фізично. Чоловіка, який неодноразо­во її бив. Який неодноразово обіцяв, що більше такого не ско­їть. І знову її бив.

Я ненавиджу те, що тепер співчуваю їй.

"Опасная работа. Дневник арктических приключений", Артур Конан Дойл

Любите классическую литературу, всемирно известных авторов и читать о захватывающих приключениях? Тогда эта книга – для вас!

"Опасная работа. Дневник арктических приключений" погрузит вас в грандиозное путешествие по Арктике. В этой книге классик детективного жанра и отец сыщика всех времен Шерлока Холмса откроется для вас с новой стороны.

Фото: Уникальное издание, иллюстрированное автором, впервые печатается на украинском (bookclub.ru)

Эта увлекательная книга написана Артуром Конан Дойлем под большим впечатлением от поездки в Арктику, где он побывал еще будучи студентом-медиком. Через несколько лет он вспоминал это происшествие как самый лучший период в его жизни. Опыт пребывания на китобое "Надежда" и невероятные впечатления он описал в своем дневнике. Рукопись с авторскими заметками и рисунками нашли только в 21 веке.

Дневник знаменитого автора наполнен описаниями прекрасной природы Арктики. Также он пишет о том, как было устроено в то время китобойное ремесло и охота. Суровый моряцкий быт, авантюрные приключения, философские размышления и неизведанная природа – все это есть в увлекательной книге.

Фото: "Опасная работа. Дневник арктических приключений", Артур Конал Дойл (instagram.com/ksd_bookclub)

В книге представлены два ранние и малоизвестные рассказы Артура Конан Дойла – "Дело Черного Питера" и "Капитан Полярной Звезды".

Также вы найдете в этой книге статьи о мореплавании, которые он написал специально для именитых американских и британских журналов.

"Чужие сокровища", Ирина Власенко

"Кажуть, не можна двічі увійти в одну річку. Було б чого скиглити. Іноді доводиться спостерігати інше: річка тече собі повз, а ти й уявлення не маєш, як у неї увійти. Стоїш на березі й дивишся відсторонено. У найкращому разі дістаєш якесь враження, плануєш ноги змочити. У гір­шому — узагалі не помічаєш, ніби й не існує поряд із то­бою тої швидкої води буття. І тільки пірнувши в неї з го­ловою, розумієш, що справжнє життя не на березі, а саме тут, у бурхливому потоці, що біжить невідомо куди".

Фото: Роман "Чужие сокровища" Ирины Власенко (vivat-publishing.com)

Эта книга – достаточно классический женский роман. Именно то, что надо для ценителей жанра! Героиня находит на заброшенном чердаке французского замка клад и сначала считает, что это настоящий подарок судьбы.

Кажется, что найденные бриллианты смогут изменить ее непростую послевоенную сиротскую жизнь. Но девушка и не догадывается, что сокровище имеет свою историю, которая повлияет и на ее жизнь, но совсем не так, как она надеялась с самого начала. Украинская парижанка вынуждена будет пройти непростые испытания, чтобы, наконец, вернуться на Родину и найти действительно настоящий клад и найти саму себя.

Фото: Роман "Чужие сокровища" Ирины Власенко (пресс-служба)

И еще один отрывок из книги "Чужие сокровища":

"Тільки в Парижі, уже коли приземлилися й побачили оточений поліцією термінал, Анні раптом згадала про лихий вплив чужих скарбів. Ніби відчула, як темна хмара незгод насувається на неї з невідомого далекого минулого, з тих підібраних німецьких листів, з того диявольського кохання між Гретхен і Йоганном, зі слів Генріха про унтерменшів, у яких, певно, і відібрав він ті "трофейні" коштовності. Тепер мерці мали помститися за загибель, здобувши над усіма, хто торкався їхньої власності, непереборну темну владу. Анні наче бачила їхні темні тіні за спинами людей, що сновигали поруч".

"Жизнь после жизни", Кейт Аткинсон

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что делали бы, если бы имели возможность изменить то, что уже произошло? С кем прожить жизнь, где учиться, заново принять решение, о котором потом точно не будете жалеть? Если уже сделанное в реальной жизни и не исправишь, то есть увлекательный роман, который очень хорошо раскрывает эту тему.

Главная героиня книги Урсула имеет шанс вновь и вновь прожить свою жизнь, изменяя события. Но всегда ли это приносит желаемый результат?

Фото: "Жизнь после жизни", Кейт Аткинсон (nashformat.ua)

Автор романа - Кейт Аткинсон, известная писательница из Великобритании, обладательница Ордена Британской империи и трижды лауреат престижной литературной премии Costa Book Awards. За уже известный роман "Жизнь после жизни" Кейт Аткинсон в 2013 году получила престижную литературную награду British Book Awards в номинации "Автор года".

Читатели считают: эта книга – настоящая находка. Вам захочется перечитать ее еще раз и еще раз, словно главная героиня этого романа, которая проживает свою жизнь снова и снова.

"Робинзон Крузо", Даниэль Дефо

Кто не знает эту знаменитую на весь мир книгу? "Робинзон Крузо" - роман Даниэля Дефо, впервые опубликованный в апреле далекого 1719 года и с тех пор свою популярность не терял.

Большинство из нас читали этот роман в школе. Но, как известно, классика воспринимается в каждом возрасте по-разному. А лето – прекрасный повод перечитать эту замечательную книгу.

Фото: "Робинзон Крузо", Даниэль Дефо (instagram.com/helga_reads)

Тем более, что сравнительно недавно она вышла в украинском переводе в стильной обложке. Это книга из нового проекта украинского издательства Книголав – "Золотая полка".

Ежемесячно в течение 2018 года издательство выпускает по книге из мировой классики – всего 12 произведений, которые можно собрать отдельной коллекцией, выделив для нее отдельную полку в домашней библиотеке.



Фото: "Робинзон Крузо", Даниэль Дефо (yakaboo.ua)

Робинзон - молодой и энергичный юноша, который решает бросить вызов желанию своих родителей и отправляется в путешествие по морям. Но вскоре его корабль терпит катастрофу, и человек оказывается на отдаленном тропическом острове, где и проводит последующие 28 лет.

В основе книги лежат реальные события, произошедшие с шотландским моряком, который провел четыре года на необитаемом острове.

"Мне бы хотелось, чтобы кто-то меня где-нибудь ждал", Анна Гавальда

Про талантливую писательницу Анну Гавальду слышали даже те, кто не читал ни одной из ее книг.

Отпуск – прекрасная возможность познакомиться с ее творчеством и насладиться проникновенной прозой. К слову, это первый сборник новелл автора, которые принесли ей мировую известность. Книга состоит из двенадцати новелл, которые пришлись по душе без преувеличения миллионам людей: книга переведена уже более на более чем тридцать языков мира.

Фото: "Мне бы хотелось, чтобы кто-то меня где-нибудь ждал", Анна Гавальда (starylev.com.ua)

Славу Анна Гавальда получила довольно неожиданно даже для самой себя: сначала издатели не видели в ее произведениях перспективных бестселлеров, и поэтому не делали на нее ставку.

Однако, как оказалось, именно такие тексты были нужны читателю: простые, искренние, душевные. Но это вовсе не примитивные бульварные романы низкого качества. Прозу Анны Гавальды отличает мастерство. Ведь, чтобы так легко писать о непростые вещи – надо иметь не абы какой талант.

Фото: "Мне бы хотелось, чтобы кто-то меня где-нибудь ждал", Анна Гавальда (starylev.com.ua)

Анна Гавальда – известная французская писательница и журналистка. Училась в престижной Сорбонне. В 1992 году победила в национальном конкурсе любовных писем, а дальше начала получать и другие престижные литературные премии, а главное – завоевывать сердца новых читателей по всему миру.

"Славная жизнь Эй-Джея Фикри" ( "Повседневная логика счастья" ), Габриэль Зевин

Жил себе владелец магазина с откровенно плохим характером и "суровыми" литературными предпочтениями.

Однажды от одновременно потерял (или у него украли?) редкую и ценную книгу и нашел в книжном магазине маленькую девочку. Дальше его жизнь невероятно изменилась. Двухлетняя кудрявая девочка в розовом комбинезоне, и жизнь книгаря меняется, приобретает смысл, наполняя счастьем маленькая вселенная острова Алисы.

Фото: "Славная жизнь Эй-Джея Фикри"/"Повседневная логика счастья", Габриэль Зевин (пресс-служба)

Это книга о книгах, а точнее о владельце книжного магазина.

Кто будет читать – заметит большое количество отсылок к разным книжкам, что делает роман еще более интересным.

Фото: "Славная жизнь Эй-Джея Фикри"/"Повседневная логика счастья", Габриэль Зевин (пресс-служба)

Отрывок из книги:

"Люди прив’язуються до своїх книгарень, прив’язуються міцніше, ніж Ей-Джей Фікрі міг припустити. Хто вручив твоїй дванадцятирічній доньці з обкусаними нігтями "Складки часу"; хто продав тобі путівник Гавайями "Гайда подорожувати"; хто переконав тебе, що твоїй тітоньці зі специфічними смаками точно сподобається "Хмарний атлас", — усе це має значення. Ба більше, містянам подобається книгарня "Айленд-букс". І навіть попри те, що вони не завжди безгрішно вірні їй і часом купують електронні книжки або купують книжки в інтернеті, їм подобається те, як характеризує їхнє місто "Айленд-букс" посередині головної вулиці, і те, що це друге чи третє місце, яке відвідують люди, зійшовши з порома".

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