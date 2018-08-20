Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери. Ви будете в шоці!

Колаж РБК-Україна

Головна проблема для бажаючих привести себе у форму - відсутність знань і маса невірної інформації

Відомий персональний тренер і дієтолог Грем Томлінсон вважає, що можна позбутися від жиру і наростити м'язи, харчуючись улюбленою їжею, без всяких суворих дієт. Але для цього потрібно розуміти головне: все залежить від кількості калорій!

Щоб допомогти людям розібратися, Томлінсон завів Instagram-аккаунт, де в наочній і доступній формі розповідає, яка їжа допомагає схуднути, а яка - не дуже...

"Головна проблема для бажаючих привести себе у форму - відсутність знань і маса невірної інформації", - говорить він.

Ось деякі порівняння з його Instagram:

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

Як нам брешуть "дієтологи", "експерти" і тренери

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