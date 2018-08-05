Вбиває ракові клітини: вчені назвали алкоголь рятує від онкології

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Корисна речовина, знайдене в цьому напої, не тільки знищить розвиваються ракові клітини, також вона є в деяких ягідах

Одне з останніх досліджень вчених з Ракового центру Університету Колорадо показало, що вживання червоного вина запобігає розвитку ракових клітин в організмі, що істотно знижує шанси на онкологічні захворювання. Про це повідомляється на порталі "facenews".

Справа в тому, що червоне вино, як і шкірка винограду, містить в собі особливу речовину – фітоалексин "ресвератрол". Таксамо ця речовина зустрічається і в журавлині, малині або арахісі, однак ці продукти менш корисні для профілактики від онкологічних захворювань.

Роберт Склафани, один з провідних фахівців даного дослідження, розповів, що фітоалексин відмінно працює в парі з алкоголем, який попередньо пошкоджує ракові клітини. "Ресвератрол вибирає найбільш пошкоджені клітини – ті, що з найбільшою ймовірністю викликають рак, - а потім вбиває їх. Таким чином, він зменшує ступінь можливості захворіти на рак", – пояснив учений.

До речі, вчені вже не в перший раз радують любителів спиртних напоїв. Раніше вони повідомили, що повна відмова від алкоголю підвищує ризик розвитку старечого недоумства.

А тим, хто стежить за здоров'ям, потрібно так само спостерігати за тим, що вживати в їжу. До речі, раніше ми писали про те, які сезонні овочі і фрукти краще всього купувати у серпні, а ще дієтолог написала, який з овочів можна їсти скільки завгодно.

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