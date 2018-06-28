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Диетолог рассказала, какой овощ можно есть в неограниченных количествах

STYLERКрасота и Здоровье        28.06.2018 - 05:39
Иллюстративное фото (pixabay.com/JerzyGorecki)
Иллюстративное фото (pixabay.com/JerzyGorecki)

Эксперт поделилась полезными свойствами сезонного овоща

Украинский диетолог Светлана Фус опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где рассказала о полезных свойствах кабачка.

"Кабачки – лучшая пища, которая препятствует задержке жидкости в организме. При всем этом, калорийность кабачка приближена к нулю", - объяснила эксперт.

Иллюстративное фото (pixabay.com/Couleur)

Она сказала, что этот овощ можно есть в неограниченных количествах в течение всего сезона.

Также Светлана рассказала о том, что мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника, и что в овоще содержится витамин С, который участвует в выработке коллагена, что делает нашу кожу упругой.

К тому же, в кабачке присутствует бета-каротин, полезный для кожи, волос и зрения, а также важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, которые необходимы нашим сердцу, мозгу, мышцам и печени.

Также Светлана добавила, что пищевые волокна кабачков хорошо абсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. "Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника", - рассказала диетолог.

Напомним, известный украинский диетолог раскрыла один из секретов похудения.

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Теги: правильное питание, овощи, диетолог
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