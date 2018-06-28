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Дієтолог розповіла, який овоч можна їсти в необмежених кількостях

STYLERКраса і здоров'я        28.06.2018 - 05:39
Ілюстративне фото (pixabay.com/JerzyGorecki)
Ілюстративне фото (pixabay.com/JerzyGorecki)

Експерт поділилася корисними властивостями сезонного овочу

Український дієтолог Світлана Фус опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, де розповіла про корисні властивості кабачка.

"Кабачки – найкраща їжа, яка перешкоджає затримці рідини в організмі. При цьому, калорійність кабачка наближена до нуля", - пояснила експерт.

Ілюстративне фото (pixabay.com/Couleur)

Вона сказала, що цей овоч можна їсти в необмежених кількостях протягом усього сезону.

Також Світлана розповіла про те, що м'якоть кабачка легко засвоюється організмом, не викликаючи подразнення шлунка і кишечника, і що в ньому міститься вітамін С, який бере участь у виробленні колагену, що робить нашу шкіру пружною.

До того ж, в кабачку присутній бета-каротин, корисний для шкіри, волосся і зору, а також важливі для організму мікроелементи: калій, кальцій, залізо, магній, які необхідні нашим серці, мозку, м'язам і печінці.

Також Світлана додала, що харчові волокна кабачків добре абсорбують токсичні речовини, надлишок холестерину і води, виводять їх з організму. "Вони активізують процеси травлення, покращують моторну і секреторну функції шлунка і кишечника", - розповіла дієтолог.

Нагадаємо, відомий український дієтолог розкрила один із секретів схуднення.

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Теги: правильное питание, овощи, диетолог
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