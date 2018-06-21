Питаемся правильно: диетолог раскрыла один из секретов похудения

Эксперт по питанию поделилась, как правильно есть фрукты

Диетолог Светлана Фус выложила пост на своей странице в Instagram, где дала советы подписчикам, которые стремятся быть худыми. Она сообщила, как правильно есть ягоды.

"Наступил вкусный период черешни. И такая она вкусная, что рука сама тянется за ягодой, чтобы положить в рот. Черешня – ягода сладкая. Поэтому, для тех, кто следит за своими формами, не стоит увлекаться поеданием черешни", - поделилась Светлана.

Фото: Светлана Фус (facebook.com/svetlanafus)

Также она добавила, что особенно осторожными следует быть людям, которые болеют сахарным диабетом.

Диетолог рассказала и о ежедневной норме употребления фруктов для худеющих.

"Норма фруктов (включая ягоды) на день составляет 300 грамм. И желательно кушать их в первой половине дня!" – сообщила эксперт.

Скриншот публикации (instagram.com/dietolog.fus)

Многие подписчики в ответ поделились, что часто они замораживают ягоды на зиму. Говорят, что так получается очень вкусно и полезно.

Скриншот комментариев к публикации (instagram.com/dietolog.fus)

Напомним, ученые рассказали о двух ингредиентах, которые помогут быстро похудеть.

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