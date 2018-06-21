Харчуємося правильно: дієтолог розкрила один із секретів схуднення

Експерт з харчування поділилася, як правильно їсти фрукти

Дієтолог Світлана Фус виклала пост на своїй сторінці в Instagram, де дала поради читачам, які прагнуть бути худими. Вона повідомила, як правильно їсти ягоди.

"Настав смачний період черешні. І така вона смачна, що рука сама тягнеться за ягодою, щоб покласти в рот. Черешня – солодка ягода. Тому, для тих, хто стежить за своїми формами не варто захоплюватися поїданням черешні", - поділилася Світлана.

Фото: Светлана Фус (facebook.com/svetlanafus)

Також вона додала, що особливо обережними слід бути людям, які хворіють на цукровий діабет.

Дієтолог розповіла і про щоденну норму вживання фруктів для тих, хто худне.

"Норма фруктів (включаючи ягоди) на день становить 300 грам. І бажано їсти їх у першій половині дня!" – повідомила експерт.

Скріншот публікації (instagram.com/dietolog.fus)

Багато підписників у відповідь поділилися, що часто вони заморожують ягоди на зиму. Кажуть, що так виходить дуже смачно і корисно.

Скріншот коментарів до публікації (instagram.com/dietolog.fus)

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