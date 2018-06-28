Український кулінар Євген Клопотенко поділився незвичайним рецептом полуничного варення

Кухар розповів про секрети ідеального варення

Кулінарний експерт і переможець 5 сезону телепередачі "Майстер шеф" поділився оригінальним рецептом полуничного варення на своєму сайті.

"Простим варенням вже нікого не здивуєш, тому доводиться винаходити щось нове. Один з найбільш логічних, в плані смаку, компаньйонів полуниці – базилік, який ідеально підкреслює смак ягід. Додамо ще трохи ванілі і отримаємо ідеальне варення", - написано на інтернет-сторінці.

Ілюстративне фото (pixabay.com/RitaE)

Для того, щоб приготувати цю смакоту, вам знадобиться:

- 1 кг полуниці

- 500 г цукру

- 20 г базиліка

- 20 г ванільного цукру.

Полуницю слід добре промити і очистити від хвостиків. Потім перекласти в каструлю, засипати цукром і дати їй постояти 20-30 хвилин, щоб ягоди пустили сік. Після, поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння, періодично помішуючи ложкою. Після закипання потрібно варити варення 5-10 хвилин. Слідом додайте чисті листя червоного або зеленого базиліка, ванільний цукор і варіть ще 5 хвилин. Наостанок розкладіть по стерильним банкам і закрийте кришками.

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