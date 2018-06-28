Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился необычным рецептом клубничного варенья

Повар рассказал о секретах идеального варенья

Кулинарный эксперт и победитель 5 сезона телепередачи "Мастер шеф" поделился оригинальным рецептом клубничного варенья на своем сайте.

"Простым вареньем уже никого не удивишь, поэтому приходится изобретать что-то новое. Один из самых логичных, в плане вкуса, компаньонов клубники – базилик, который идеально подчеркивает вкус ягод. Добавим еще немного ванили и получим идеальное варенье", - написано на интернет-странице.

Иллюстративное фото (pixabay.com/RitaE)

Для того, чтобы приготовить это лакомство, вам понадобится:

- 1 кг клубники

- 500 г сахара

- 20 г базилика

- 20 г ванильного сахара.

Клубнику следует хорошо промыть и очистить от хвостиков. Затем переложить в кастрюлю, засыпать сахаром и дать постоять ей 20-30 минут, чтобы ягоды пустили сок. После, поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, периодически помешивая ложкой. После закипания нужно варить варенье 5-10 минут. Следом добавьте чистые листья красного или зеленого базилика, ванильный сахар и варите еще 5 минут. Напоследок разложите по стерильным банкам и закройте крышками.

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