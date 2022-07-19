Ми повинні дерусифікуватись, бо танки не заходять першими: військовий докладно пояснив про українізацію
Військовий ВСУ з позивним Рой, який на фронті з 2014 року, пояснив, чому війна триває так довго що треба робити замість українізації.
Про це військовий розповів в інтерв'ю для "Українського свідка".
Хто такий Рой
Рой на фронті з 2014 року, а до цього він був журналістом. Після Майдану (Революції Гідності) він спочатку якийсь час був волонтером, потім вступив до одного з добробатів. Брав участь в обороні Савур-Могили, займався роботою у зведених мобільних групах на лінії зіткнення та сірих зонах.
Зараз він у ВСУ й пішов служити в аеророзвідку. "Виявив, навели, відкорегували", - так про свою роботу говорить військовий.
До вторгнення він почав готуватися ще у грудні 2021 року - разом з іншими ветеранами АТО, з якими вони збирали "дрімтім". Ніхто з них не думав, що війна буде такою масштабною: гадали, що росіяни посилять бойові дії в ОРДЛО. Можливо, ще вдарять по Маріуполю.
"Я всім казав, що війни не станеться. Треба бути несповна розуму, щоб із 200-тисячним військом напасти на 42-мільонну державу. Росія втратила дуже багато небоєздатних військ під Києвом, Черніговом і Харковом", - каже Рой.
На Київ йшли просто "в лоба"
Він пояснює, що тактика окупантів на тому напрямку була дуже проста - йшли прямо, "в лоб", і мріяли заїхати прямо у столицю. Але наслідки цієї ходи ми вже всі давно побачили.
"Вже ні для кого не секрет, що російська армія під Києвом зазнала поразки. Вони не пішли самі: ЗСУ вибило їх звідти, і росіяни відступали з великими втратами. Але нам, українцям, не потрібно намагатися їх зрозуміти: наступ на столицю був придуманий для російської аудиторії, нехай тамошня влада сама і пояснює своїм громадянам, чому так сталося", - пояснює військовий.
Він підкреслив, що єдине, що армія РФ робить краще за наших, так це окопується. В добре замаскованому бліндажі не більше 2-3 людей.
"Окопуються дуже грамотно, як по методичці", - каже Рой.
Ми повинні дерусифікуватись
В Роя не тільки досвід у військовій справі, а є ще і бекграунд історика. Він керує родинним книжковим видавництвом "Український пріоритет", яке спеціалізується саме на історичній літературі.
Він наголошує, що війна йде не 8 років, а багато століть - від початку існування державності та здобуття державності. Війна змінюється, але постійно продовжується і ми змушені битися за свою незалежність.
"Ми, українці, не повинні займатися українізацією. Це тупо. Ми повинні дерусифікуватись. Бо танки ніколи не заходять першими: спочатку йдуть балет, Булгаков і Чайковський. Потім російська мова. А вже за ними - заходять танки", - пояснює військовий.
Він каже, що не варто використовувати термін русофобія - бо це фактично страх росіян. І не потрібно відноситися до них з ненавистю, бо це згодом потягне багато аналізу - чому, за що, і навіть може спричинити певне зближення.
Рой радить ставитися до ворога як тарганів чи комарів, яких вбиваєш і не думаєш більше про це.
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А також розповідали про те, що Залужний показав хоробрих захисників України.