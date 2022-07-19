Мы должны дерусифицироваться, потому что танки не заходят первыми: военный подробно объяснил об украинизации

Военный ВСУ с позывным Рой, который на фронте с 2014 года, объяснил, почему война длится так долго что надо делать вместо украинизации.

Кто такой Рой

Рой на фронте с 2014 года, а до этого он был журналистом. После Майдана (Революции Достоинства) он сначала какое-то время был волонтером, потом поступил в один из добробатов. Принимал участие в обороне Саур-Могилы, занимался работой в сводных мобильных группах на линии соприкосновения и серых зонах.

Сейчас он в ВСУ и пошел служить в аэроразведку. "Обнаружил, навели, откорректировали", - так о своей работе говорит военный.

До вторжения он начал готовиться еще в декабре 2021 года вместе с другими ветеранами АТО, с которыми они собирали "дримтим". Никто из них не думал, что война будет такой масштабной: думали, что русские усилят боевые действия в ОРДЛО. Возможно, еще ударят по Мариуполю.

"Я всем говорил, что войны не произойдет. Надо быть сумасшедшим, чтобы с 200-тысячным войском напасть на 42-милионное государство. Россия потеряла очень много небоеспособных войск под Киевом, Черниговом и Харьковом", - говорит Рой.

На Киев шли просто "в лоб"

Он объясняет, что тактика оккупантов на том направлении была очень проста - шли прямо, "в лоб", и мечтали заехать прямо в столицу. Но последствия этого шествия мы уже все давно увидели.

"Уже ни для кого не секрет, что российская армия под Киевом потерпела поражение. Они не ушли сами: ВСУ выбило их оттуда, и русские отступали с большими потерями. Но нам, украинцам, не нужно пытаться их понять: наступление на столицу был придумано для российской аудитории, пусть тамошня власть сама и объясняет своим гражданам, почему так произошло", - объясняет военный.

Он подчеркнул, что единственное, что армия РФ делает лучше наших, так это окапывается. В хорошо замаскированном блиндаже не более 2-3 человек.

"Окапываются очень грамотно, как по методичке", - говорит Рой.

Мы должны дерусифицироваться

У Роя не только опыт в военном деле, а есть еще и бэкграунд историка. Он руководит семейным книжным издательством "Украинский приоритет", которое специализируется именно на исторической литературе.

Он отмечает, что война идет не 8 лет, а много веков - от начала существования государственности и обретения государственности. Война меняется, но постоянно продолжается и мы вынуждены сражаться за свою независимость.

"Мы, украинцы, не должны заниматься украинизацией. Это тупо. Мы должны дерусифицироваться. Потому что танки никогда не заходят первыми: сначала идут балет, Булгаков и Чайковский. Потом русский язык. А уже за ними - заходят танки", - объясняет военный.

Он говорит, что не стоит использовать термин русофобия - потому что это фактически страх русских. И не нужно относиться к ним с ненавистью, потому что это со временем потянет много анализа - почему, за что, и даже может повлечь определенное сближение.

Рой советует относиться к врагу как тараканам или комарам, которых убиваешь и не думаешь больше об этом.