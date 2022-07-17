Психолог объяснила, почему нравится смотреть на уничтожение оккупантов: нормально ли это

Многие люди с удивлением для себя отмечают, что начали желать смерти врагам или им нравится смотреть фото и видео уничтоженной российской техники и оккупантов.

Полномасштабное вторжение и война России против Украины сильно повлияла на эмоциональное состояние каждого человека в нашей стране.

Психотерапевт Валентина Паробий объяснила, почему это происходит, нормально ли это и как можно решить проблему.

Почему мы получаем удовольствие от фото убитых оккупантов

Как объяснила Валентина Паробий в комментарии для "Украинской правды", природой в каждом виде живых существ заложено не убивать себе подобных.

Единственное исключение - самозащита. Соответственно, чтобы заблокировать природный механизм, нужно дегуманизировать другую особь.

"Сейчас гражданские видят все преимущественно глазами военных. Психика не знает, касается это вас или нет. Она готовит вас к тому, что вы будете воевать", - объясняет психотерапевт.

То есть, психика делает своеобразный тренинг, чтобы человек мог смотреть на страдания и мертвые тела. Она создает такую экспозицию, чтобы это не вызывало отвращения, страха или сопротивления.

Фото: Сбитый российский самолет (t me ressentiment channel)

По словам Виктории Паробий, если такое состояние заменяет медитацию или же вы чувствуете, что так восстанавливаетесь, то это нормально.

Человек может так удовлетворять жажду мести и думать о превосходстве украинского народа над армией России.

Полезно ли смотреть на такие кадры

Психотерапевт предлагает спросить себя: не забирает ли просмотр такого контента время на общение, заботе о себе и своем теле, какую-то активность, хозяйство, семью, спорт и так далее?

Если время на все остальное остается, то пусть это станет guilty pleasure - постыдное удовольствие.

Если же вы проводите за просмотром такого контента много времени и это становится постоянным занятием, то нужно помочь психике оторваться от такой реальности.

Фото: Уничтоженная российская военная техника (t me ressentiment_channel)

Как отвлечь себя от такого шок-контента

В качестве терапии поможет возвращение чувства контроля хотя бы в чем-то. Начните планировать свой день и активность, делайте маленькие задания, которые имеют значение.

Также очень важно сократить время на просмотр социальных сетей. Попробуйте оставить несколько ревалентных информационных изданий. Когда вы решили, что у вас есть время утром, в обед и вечером - вы зашли и почитали новости.

Если есть такая возможность - добавьте физические нагрузки и активность. Это может быть уборка, работа в саду и огороде, погрузка чего-нибудь.

Самое плохое - это злиться и продолжать читать страшные истории, смотреть жуткие фото и продолжать находиться в полузамерзшем состоянии.