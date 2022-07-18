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Або розстріл або вивозимо в Росію: хлопчик з Харкова поділився жахами пережитого

Дитина з Харкова розповіла про жахи пережитого через війну (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хлопчик з Харкова опинився разом з мамою і вітчимом у Рівному. Він жив зі своєю сім'єю недалеко від кордону з Росією. Його будинок зруйнований, а частину сім'ї насильно вивезли в Росію. Зараз він підробляє мийкою машин, щоб допомогти своїй родині.

Відео з 12-річним хлопчиком опублікували в TikTok.

12-річний хлопчик розповів, що приїхав до Рівного на початку березня, разом з мамою та вітчимом. Він жив з рідними в селі, за 15 хвилин їзди від кордону з Росією.

Його дядька і дідуся вивезли в Росію як біженців. Як зазначає хлопчик, їх вивезли насильно і сказали - або розстріл, або в Росію.

Зв'язок з рідними зараз є, але вибратися з території Росії вони не можуть - просто немає на це грошей. І для того, щоб дістатися до рідних, потрібно перетнути всю територію Білорусі, потрапити до Польщі, звідти до Львова, а вже звідти - до Рівного.

Коли почалася війна, хлопчик разом з рідними жив у бабусі. Але в перших числах березня в її будинок потрапив снаряд. Дитина бачила танки, які стояли по всіх дорогах.

Зараз сім'я живе в гуртожиток і житло їм допомогли знайти волонтери. 12-річна дитина миє машини, щоб хоч трохи допомогти батькам.

@o_zalisko

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український школяр заради ЗСУ продав футболку з автографом Роналду.

А ще розповідали про те, що сім'я з Харкова втекла від війни на захід і там потрапила під ракетний обстріл.

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