Або розстріл або вивозимо в Росію: хлопчик з Харкова поділився жахами пережитого

12-річний хлопчик розповів, що приїхав до Рівного на початку березня, разом з мамою та вітчимом. Він жив з рідними в селі, за 15 хвилин їзди від кордону з Росією.

Його дядька і дідуся вивезли в Росію як біженців. Як зазначає хлопчик, їх вивезли насильно і сказали - або розстріл, або в Росію.

Зв'язок з рідними зараз є, але вибратися з території Росії вони не можуть - просто немає на це грошей. І для того, щоб дістатися до рідних, потрібно перетнути всю територію Білорусі, потрапити до Польщі, звідти до Львова, а вже звідти - до Рівного.

Коли почалася війна, хлопчик разом з рідними жив у бабусі. Але в перших числах березня в її будинок потрапив снаряд. Дитина бачила танки, які стояли по всіх дорогах.

Зараз сім'я живе в гуртожиток і житло їм допомогли знайти волонтери. 12-річна дитина миє машини, щоб хоч трохи допомогти батькам.