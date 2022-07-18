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Или расстрел или вывозим в Россию: мальчик из Харькова поделился ужасами пережитого

Ребенок из Харькова рассказал об ужасах пережитого из-за войны (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мальчик из Харькова оказался вместе с мамой и отчимом в Ровно. Он жил со своей семьей недалеко от границы с Россией. Его дом разрушен, а часть семьи насильно вывезли в Россию. Сейчас он подрабатывает мойкой машин, чтобы помочь своей семье.

Видео с 12-летним мальчиком опубликовали в TikTok.

12-летний мальчик рассказал, что приехал в Ровно в начале марта, вместе с мамой и отчимом. Он жил с родными в селе, в 15 минутах езды от границы с Россией.

Его дядю и дедушку вывезли в Россию как беженцев. Как отмечает мальчик, их вывезли насильно и сказали - либо расстрел, либо в Россию.

Связь с родными сейчас есть, но выбраться с территории России они не могут - просто нет на это денег. И для того, чтобы добраться к родным, нужно пересечь всю территорию Беларуси, попасть в Польшу, оттуда во Львов, а уже оттуда - в Ровно.

Когда началась война, мальчик вместе с родными жил у бабушки. Но в первых числах марта в ее дом попал снаряд. Ребенок видел танки, которые стояли по всем дорогам.

Сейчас семья живет в общежитие и жилье им помогли найти волонтеры. 12-летний ребенок моет машины, чтобы хоть немного помочь родителям.

@o_zalisko

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский школьник ради ВСУ продал футболку с автографом Роналду.

А еще рассказывали о том, что семья из Харькова убежала от войны на запад и там попала под ракетный обстрел.

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