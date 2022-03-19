Житель Закарпаття вирушив захищати Україну на двох протезах: дивовижна історія

55-річний Василь Штефко в перші дні війни зібрав речі та відправився у військкомат.

"Я не спав дві доби, коли побачив, що там відбувається. Просто не міг сидіти вдома. Зізнаюся, зараз перед командуванням, що збрехав там, - я сказав, що у мене тільки один протез. І попросився в 128-у бригаду", - розповів Штефко.

Обидві ноги він втратив ще у 2004 році – на заробітках. І з того часу обзавівся двома протезами.

Зараз Василь служить у роті вогневої підтримки. У нього є невеликий військовий досвід.

55-річний мешканець Закарпаття вирушила захищати Україну на двох протезах

"Я служив в армії. Вмію стріляти, непогано воджу машину. Люди, які не бачать протезів, навіть не здогадуються, що у мене немає ніг. Тут за званням - я сержант, а за посадою – водій. Мій батько так само "незаконно" потрапив на фронт під час Другої світової. Йому було 15 років, але він сказав, що 18 і пішов воювати", - розповів боєць.

А вдома Василя Штефка чекає дружина і 11-річна дочка. Він зізнається, що вони дуже переживають за нього, але і пишаються тим, що він захищає країну.