UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Житель Закарпатья отправился защищать Украину на двух протезах: удивительная история

Фото: Житель Закарпатья пошел защищать Украину на двух протезах (facebook com slavik galas)
Автор: Анна Шиканова

В 128-ой бригаде есть удивительный боец – 55-летний житель села Кушница из Закарпатья Василий Штефко. В 2004 году Штефко потерял обе ноги на заработках и вернулся домой на протезах.

Об этом человеке рассказал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы 128-ой Закарпатской бригады Ярослав Галас.

55-летний Василий Штефко в первые дни войны собрал вещи и отправился в военкомат.

"Я не спал двое суток, когда увидел, что там происходит. Просто не мог сидеть дома. Признаюсь, сейчас перед командованием, что соврал там, - я сказал, что у меня только один протез. И попросился в 128-ю бригаду", - рассказал Штефко.

Обе ноги он потерял еще в 2004 году – на заработках. И с тех пор обзавелся двумя протезами.

Сейчас Василий служит в роте огневой поддержки. У него есть небольшой военный опыт.

55-летний житель Закарпатья отправилась защищать Украину на двух протезах

"Я служил в армии. Умею стрелять, неплохо вожу машину. Люди, которые не видят протезов, даже не догадываются, что у меня нет ног. Тут по званию – я сержант, а по должности – водитель. Мой отец так же "незаконно" попал на фронт во время Второй мировой. Ему было 15 лет, но он сказал, что 18 и пошел воевать", - рассказал боец.

А дома Василия Штефко ждет жена и 11-летняя дочка. Он признается, что они очень переживают за него, но и гордятся тем, что он защищает страну.

Напомним, ранее мы рассказывали о подполковнике Матуляке, который спас ценой своей жизни целое село под Гостомелем.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныГерой Украины