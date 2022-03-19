Житель Закарпатья отправился защищать Украину на двух протезах: удивительная история

55-летний Василий Штефко в первые дни войны собрал вещи и отправился в военкомат.

"Я не спал двое суток, когда увидел, что там происходит. Просто не мог сидеть дома. Признаюсь, сейчас перед командованием, что соврал там, - я сказал, что у меня только один протез. И попросился в 128-ю бригаду", - рассказал Штефко.

Обе ноги он потерял еще в 2004 году – на заработках. И с тех пор обзавелся двумя протезами.

Сейчас Василий служит в роте огневой поддержки. У него есть небольшой военный опыт.

55-летний житель Закарпатья отправилась защищать Украину на двух протезах

"Я служил в армии. Умею стрелять, неплохо вожу машину. Люди, которые не видят протезов, даже не догадываются, что у меня нет ног. Тут по званию – я сержант, а по должности – водитель. Мой отец так же "незаконно" попал на фронт во время Второй мировой. Ему было 15 лет, но он сказал, что 18 и пошел воевать", - рассказал боец.

А дома Василия Штефко ждет жена и 11-летняя дочка. Он признается, что они очень переживают за него, но и гордятся тем, что он защищает страну.