Менеджер Леси Никитюк на "Холостяке" удивила Кравцова тюлькой и картофелем (фото)

Первая встреча Кравцова с Валерией

Участница заинтриговала холостяка просьбой о помощи с реквизитом. Она заранее подготовила стульчики, столик и картошку с тюлькой.

Свою идею она объяснила тем, что недавно была в Одессе в популярном ресторане и видела Instagram-stories Вячеслава из того же ресторана с этим блюдом.

Несмотря на то, что стульчик не выдержал веса Вячеслава, он положительно отозвался о идеи Валерии и сказал, что она точно знает путь к сердцу мужчины.

Валерия и Вячеслав (скриншот)

Кто такая Валерия Полянская

Валерия Полянская - менеджер и близкая подруга телеведущей Леси Никитюк. В течение многих лет она остается частью профессионального окружения звезды, помогая организовывать рабочие процессы. Несмотря на регулярные появления рядом с Никитюком, сама Полянская долгое время оставалась преимущественно за кадром.

Валерия Полянская (фото: instagram.com/valeriya_plnsk/)

О дружбе Валерии и Лесе свидетельствуют их совместные публикации в соцсетях, фотографии по путешествиям и моменты вне работы. Сама Полянская также ведет Instagram, где делится личными фотографиями, рабочими моментами и поездками.

Леся Никитюк на праздновании дня рождения Валерии Полянской (фото: instagram.com/valeriya_plnsk/)

В октябре 2026 года Валерия привлекла больше внимания после того, как стала участницей 15 сезона романтического реалити "Холостяк". Главным героем нового сезона стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. Для Полянской это возможность предстать перед телеаудиторией уже не только как менеджер известной телеведущей, но и как самостоятельная героиня шоу.

Как выбирают героев "Холостяка"

В интервью для YouTube-канала Wave РБК-Украина, текстовая версия которого уже вышла на Styler , ведущий Григорий Решетник рассказывал, что для каждого сезона команда пытается выбрать интересного героя.

"Для нас это тоже вызовы каждый раз. Хочется, чтобы герои были разные, не хочется всегда выбирать по одному шаблону. Когда-то у нас был заморский принц. Сейчас зритель нуждается в человеке, который проживает те же обстоятельства, ниоткуда не уезжает, а живет, и ему также болит за Украину. Мы хотим быть в контексте, снимаем ре. прискакал", - говорил Решетник.

"Я обожаю Фрэнсиса Мэтью. Потом и Андрей Скорнев был, и тот же Сергей Мельник, он играл в Беларуси, приехал, снимался в Украине. То есть не все проживали здесь. Макс Чмерковский первый жил в Штатах, снялся у нас и вернулся в Соединенные Штаты. Был такой запрос, были другие обстоятельства", - добавил он.