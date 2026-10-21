"Полностью поддерживаю жену": Остапчук высказался после заявлений Кристины Горняк в "Холостяке"

Что сказал Владимир Остапчук

Ведущий начал обращение со слов о поддержке Екатерины. Он с иронией заметил, что в соцсетях его молчание могли воспринять как несогласие с женой.

"Полностью поддерживаю жену. Потому что если же я в стори ничего не напишу, то значит не поддерживаю", - написал Остапчук.

Остапчук объяснил, что для него важнее прислушиваться к жене, чем пытаться отвечать ожиданиям всех пользователей соцсетей.

"Я никогда не буду для всех мужчиной. Но для Кати буду, если буду слушать ее видение и позицию, а не толпы. Это она меня научила", - написал он.

Телеведущий добавил, что не хочет снова превращать свою личную жизнь в публичное обсуждение событий прошлых лет.

"Больше моя жизнь не будет дешевым сериалом на каком-то канале, как было до 2022 года, в котором главный герой обязан рассказать людям, как когда-то было, что случилось, кто виноват и насколько он счастлив", - объяснил Остапчук.

Реакция Владимира Остапчука (скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk)

Что Остапчук рассказал о семье

По словам Остапчука, он наконец-то может спокойно общаться с детьми от первого брака и их мамой Еленой Войченко.

"У меня наконец-то все хорошо дома, я наконец-то могу общаться с детьми от первого брака без скандалов из-за этого дома и с их мамой", - написал ведущий.

Он также упомянул о предстоящем пополнении в семье. Владимир и Екатерина ожидают рождения второго общего ребенка, который станет для него четвертым.

Телеведущий отметил, что не хочет доказывать свою позицию из-за публичных конфликтов, поскольку считает более важными отношения внутри семьи.

"Молчишь - не мужчина, скандалишь - не мужчина. Я никогда не буду для всех мужчиной. Но для Кати буду", - подытожил он.

Реакция Владимира Остапчука (скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk)

Что предшествовало заявлению Остапчука

Недавно Кристина Горняк появилась в шоу "Холостяк", где вспомнила о своем браке с Владимиром Остапчуком. Во время разговора она рассказала о непростом опыте отношений и заявила, что испытывала психологическое насилие.

Как рассказывал Styler , после этого на ее слова отреагировала нынешняя жена ведущего Екатерина Остапчук. Она высказала собственную позицию по поводу публичного обсуждения бывшего брака Владимира, а впоследствии опубликовала еще одно обращение, в котором обвинила Горняк в манипуляциях.

Теперь ситуацию прокомментировал и сам Остапчук, подтвердив, что поддерживает жену и разделяет ее взгляды.

В настоящее время телеведущий вместе с Екатериной и их сыном Тимофеем живет в Канаде. Там также проживают двое его старших детей от первого брака.