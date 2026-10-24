После первого выгона "Холостяка" Кравцова одна участница объяснила слова о детстве, а другая призналась в буллинге

Воспоминания о детстве и родителях

После выхода эпизода "Холостяка" Виктория Хилюк опубликовала в Instagram пост, в котором решила расставить акценты о своей личной истории. Девушка объяснила, что хотела быть искренней с аудиторией, однако не хотела, чтобы ее слова неправильно поняли.

По словам Виктории, в эфир попало одно из самых эмоциональных воспоминаний ее раннего детства. В то же время она подчеркнула, что в ее жизни было много хорошего, а родители всегда давали ей все самое необходимое.

"Меня никто никогда не обижал и, упаси Боже, не бил. В моем детстве тоже было много хорошего!" - подчеркнула участница.

Виктория назвала родителей своей наибольшей опорой и поддержкой. Она поблагодарила их за все, что они для нее сделали, и призналась, что гордится ими.

Также девушка рассказала, что сейчас у ее родителей прекрасные отношения, а с папой у нее сложилась особенно близкая связь.

"С папой у нас невероятно близкие, теплые и доверительные отношения. И я очень этим дорожу!" - поделилась Хилюк.

Рада своему вылету из "Холостяка"

Инна Миллер, не получившая розу от Вячеслава Кравцова и покинувшая проект, тоже обратилась к подписчикам. Однако ее сообщение в Instagram было посвящено не продолжению романтической истории, а эмоциям, которые она испытала во время участия в шоу.

Девушка призналась, что рада завершению этой истории именно сейчас. По ее словам, еще несколько недель или месяцев негативной реакции в соцсетях могли бы стать для нее слишком тяжелым испытанием.

"Еще несколько недель, а возможно и месяцев буллинга на фоне разрушенной репутации - и я даже не знаю, хватило бы мне сил все это выдержать", - написала Миллер.

Она также вспомнила о напряжении на съемочной площадке: страхе перед выступлением, усталости, волнении и опасении забыть важные слова. Инна отметила, что зрители увидели лишь часть того, что происходило во время съемок, в то время как многие переживания остались за кадром.

Несмотря на сложный опыт, участник считает, что проект помог ей стать сильнее и открыть в себе новые стороны. Она также рассказала, что раньше почти не вела социальные сети из-за страха осуждения, а теперь чувствует, будто больше ничего не боится.

Миллер добавила, что пришла на шоу с конкретными вопросами, на которые хотела найти ответы. И хотя результат оказался не таким, как она воображала, этот опыт все же дал ей необходимое.

"Я не жалею о своем выборе. Это часть моей жизни, которую я принимаю, но больше не хочу к ней возвращаться", - объяснила Инна.

В конце поста девушка поблагодарила тех, кто поддерживал ее и пытался увидеть больше, чем показали в эфире. Она также дала понять, что больше не собирается обсуждать эту тему.

"На этом я закрываю эту историю. Больше публикаций на эту тему не будет", - подытожила Миллер.

Что известно о первой Церемонии роз на "Холостяке"

Первый выпуск с церемонией роз запомнился не только решениями Вячеслава Кравцова, но и необычными подарками и талантами участников.

Елизавета Колношенко получила розу первого впечатления после игры на фортепиано, а Елизавета Проценко получила розу надежды, которая дает ей иммунитет от вылета на двух следующих церемониях. Однако за это преимущество девушке придется исполнять пожелания других участниц.

Своими умениями Кравцова также поражали исполнившая румбу танцовщица Дарья Харитонова и воздушная гимнастка Мария Захватова, показавшая номер на кольце и подарившая холостяку карабин в форме сердца.

После первой церемонии роз в проекте осталось 15 участниц. Теперь борьба за внимание баскетболиста будет продолжаться, а следующие выпуски покажут, перерастут ли первые симпатии на большее.