Після першого вигону "Холостяка" Кравцова одна учасниця пояснила слова про дитинство, а інша зізналася в булінгу

Спогади про дитинство і батьків

Після виходу епізоду "Холостяка" Вікторія Хилюк опублікувала в Instagram допис, у якому вирішила розставити акценти щодо своєї особистої історії. Дівчина пояснила, що хотіла бути щирою з аудиторією, однак не хотіла, аби її слова неправильно зрозуміли.

За словами Вікторії, в ефір потрапив один із найемоційніших спогадів її раннього дитинства. Водночас вона наголосила, що в її житті було багато хорошого, а батьки завжди забезпечували її всім необхідним.

"Мене ніхто ніколи не ображав і, борони Боже, не бив. У моєму дитинстві також було багато чого хорошого!" - наголосила учасниця.

Вікторія назвала батьків своєю найбільшою опорою та підтримкою. Вона подякувала їм за все, що вони для неї зробили, і зізналася, що пишається ними.

Також дівчина розповіла, що зараз її батьки мають прекрасні стосунки, а з татом у неї склався особливо близький зв'язок.

"З татом у нас неймовірно близькі, теплі та довірливі взаємини. І я дуже цим дорожу!" - поділилася Хилюк.

Рада своєму вильоту з "Холостяка"

Інна Міллер, яка не отримала троянду від В'ячеслава Кравцова та залишила проєкт, теж звернулася до підписників. Проте її допис в Instagram був присвячений не продовженню романтичної історії, а емоціям, які вона пережила під час участі в шоу.

Дівчина зізналася, що рада завершенню цієї історії саме зараз. За її словами, ще кілька тижнів або місяців негативної реакції в соцмережах могли б стати для неї надто важким випробуванням.

"Ще кілька тижнів, а можливо, й місяців булінгу на тлі зруйнованої репутації - і я навіть не знаю, чи вистачило б мені сил усе це витримати", - написала Міллер.

Вона також згадала про напруження на знімальному майданчику: страх перед виступом, втому, хвилювання та побоювання забути важливі слова. Інна зауважила, що глядачі побачили лише частину того, що відбувалося під час зйомок, тоді як багато переживань залишилися поза кадром.

Попри складний досвід, учасниця вважає, що проєкт допоміг їй стати сильнішою та відкрити в собі нові сторони. Вона також розповіла, що раніше майже не вела соціальні мережі через страх осуду, а тепер відчуває, ніби більше нічого не боїться.

Міллер додала, що прийшла на шоу з конкретними запитаннями, на які хотіла знайти відповіді. І хоча результат виявився не таким, як вона уявляла, цей досвід усе ж дав їй необхідне.

"Я не шкодую про свій вибір. Це частина мого життя, яку я приймаю, але більше не хочу до неї повертатися", - пояснила Інна.

Наприкінці допису дівчина подякувала тим, хто підтримував її та намагався побачити більше, ніж показали в ефірі. Вона також дала зрозуміти, що більше не планує обговорювати цю тему.

"На цьому я закриваю цю історію. Більше дописів на цю тему не буде", - підсумувала Міллер.

Що відомо про першу Церемонію троянд на "Холостяку"

Перший випуск із церемонією троянд запам'ятався не лише рішеннями В'ячеслава Кравцова, а й незвичними подарунками та талантами учасниць.

Єлизавета Колношенко отримала троянду першого враження після гри на фортепіано, а Єлизавета Проценко здобула троянду надії, яка дає їй імунітет від вильоту на двох наступних церемоніях. Однак, за цю перевагу дівчині доведеться виконувати побажання інших учасниць.

Своїми вміннями Кравцова також вражали танцівниця Дар'я Харитонова, яка виконала румбу, та повітряна гімнастка Марія Захватова, що показала номер на кільці й подарувала холостяку карабін у формі серця.

Після першої церемонії троянд у проєкті залишилися 15 учасниць. Тепер боротьба за увагу баскетболіста триватиме, а наступні випуски покажуть, чи переростуть перші симпатії на щось більше.