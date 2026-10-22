Не Цымбалюк и не Кравцов: Вита Зварич назвала героя "Холостяка", к которому пошла бы на проект

Что Виточка сказала о новом "Холостяке" Кравцове

Вита Зварич поделилась своим первым впечатлением от спортсмена и ответила, согласилась бы пойти с ним на свидание. По словам девушки, Кравцов не отвечает ее личным предпочтениям в отношении мужчин.

"Честно признаюсь, Кравцов - не мой типаж. Но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Уверена, что для кого-то он именно тот мужчина, о котором мечтают", - отметила Вита.

Общается ли Вита с Тереном

Ранее Зварич и Александру Терену приписывали романтические отношения после их встречи. Однако девушка объяснила, что сейчас они не поддерживают связь.

По ее словам, знакомство не всегда становится началом дружбы или романтической истории и спокойно воспринимает то, что их общение не продолжилось.

"Пока мы с Александром Тереном не общаемся. Не все знакомства обязательно должны перерастать в дружбу или романтические отношения, и я спокойно к этому отношусь. Думаю, иногда люди просто пересекаются на определенном этапе жизни, и на этом их история завершается", - рассказала Вита.

В каком сезоне "Холостяка" хотела бы быть Вита Зварич

Когда девушку спросили, какой сезон она выбрала бы сегодня, будь ее сердце свободным, и предложили три варианта - с Тереном, Тарасом Цымбалюком или Кравцовым, - она без колебаний предпочла бывшего военного и ветерана Александра Терена.

"Однозначно с Тереном! Из этих троих у нас с ним, по моему мнению, больше всего общего", - ответила Зварич.

Терен и Виточка (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Что известно об отношениях Виты Зварич с Тереном

После участия Виточки в 14-м сезоне шоу "Холостяк" зрители начали обсуждать, с кем она могла бы построить отношения вне проекта. В соцсетях девушку начали сватать к Александру Терену - ветерану войны и главному герою предыдущего сезона реалити.

Обсуждение развернулось в Threads, где пользовательница Katrin.N предположила, что Вита и Александр могли бы стать хорошей парой. На ее сообщение отреагировал сам Терен, обратившись к бывшей участнице шоу с вопросом о планах на воскресный вечер. Вита поддержала шутливый тон разговора, поинтересовавшись, есть ли у него какие-либо предложения.

Впоследствии Александр пообещал лично подарить Вите розу, если комментарий наберет 2000 лайков. Такая публичная переписка вызвала новую волну обсуждений: одни пользователи увидели в ней обоюдную симпатию, другие восприняли ситуацию как флирт в соцсетях.

Интерес к возможным отношениям усилился после того, как Вита Зварич и Александр Терен вместе появились на мероприятии "Оказия" - Андреевских вечерницах. Они опубликовали совместное фото в традиционных образах, а Вита загадочно подписала его словами "Новый сезон" и добавила эмодзи розы.

Кроме того, в своих Instagram-stories она показала видео, на котором Терен дарит ей цветок. Этот жест снова привлек внимание поклонников реалити и стал поводом к новым предположениям о характере их отношений.

Впрочем, само появление вместе, шутливая переписка и символический подарок не подтверждали, что между Витой и Александром возник роман. Позже Зварич объяснила, что сейчас они не общаются, а их знакомство не переросло в дружеские или романтические отношения.

Виточка из "Холостяка-14" (фото предоставлено Витой Зварич)

Что известно о Вите Зварич

Вита Зварич, известная также как Виточка, - волонтер, этнологиня и участница 14-го сезона романтического реалити "Холостяк". Она родилась 29 апреля 1999 года в Белой Церкви Киевской области, а ныне проживает в Киеве.

Вита имеет два высших образования, в том числе юридическое и в сфере предпринимательства, которые получила в Государственном торгово-экономическом университете. Сейчас получает третье образование - на историческом факультете КНУ имени Тараса Шевченко, где изучает этнологию.

Также девушка волонтерит - за время полномасштабного вторжения она собрала 5 миллионов гривен помощи для Сил обороны и получила многочисленные благодарности от военных и даже награду от Православной Церкви Украины.

Также Вита занимается популяризацией украинской культуры - развивает собственный бренд этноаксессуаров "Ладна Ладунка", создает изделия с традиционными мотивами и поддерживает украинских художников.