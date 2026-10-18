Таро-гороскоп на 18 октября: прогнозы для Тельцов, Раков и других знаков Зодиака

Овен

Ваша карта: Смерть

18 октября Овнам следует быть готовыми к переменам и не держаться за то, что уже потеряло смысл. Карта Смерть символизирует завершение определенного этапа и начало нового, поэтому отказ от старых привычек может открыть перед вами неожиданные возможности.

Телец

Карта Таро: Десятка мечей, перевернутая

Тельцы будут постепенно выходить из сложного периода и возвращать себе уверенность. Не позволяйте прошлым разочарованиям влиять на новые решения - даже небольшой шаг вперед поможет почувствовать, что самое тяжелое позади.

Близнецы

Карта Таро: Королева жезлов, перевернутая

Близнецам следует следить за эмоциями и не позволять чужому мнению разрушать их самооценку. В этот день возможны сомнения в собственных силах или недоразумения с окружающими, поэтому лучше избегать импульсивных реакций и не вступать в споры, чтобы доказать свою правоту.

Рак

Карта Таро: Туз мечей

Раков ждет возможность прояснить ситуацию, которая долгое время оставалась непонятной. Откровенный разговор, важная новость или неожиданное осознание помогут увидеть правду и принять решение, которое вы давно откладывали.

Лев

Карта Таро: Четверка жезлов

Львам карта обещает символический повод для радости, теплых встреч и приятного общения с близкими. 18 октября стоит уделить время семье, друзьям или собственным маленьким победам - иногда именно такие моменты возвращают чувство гармонии.

Дева

Карта Таро: Император

Девам следует взять ситуацию под контроль и сосредоточиться на конкретных целях. Император напоминает про силу дисциплины, четких планов и ответственности, поэтому день подойдет для решения организационных вопросов и определения дальнейших шагов в работе.

Весы

Карта Таро: Двойка мечей

Весы могут оказаться перед выбором, который потребует учесть все аргументы и прислушаться к себе. Не пытайтесь бесконечно откладывать решения, надеясь, что обстоятельства изменятся сами: иногда честный ответ на собственные вопросы важнее идеального плана.

Скорпион

Карта Таро: Иерофант

Скорпионам следует обратить внимание на проверенные принципы, мудрые советы и людей, опыт которых вызывает доверие. Этот день может стать поводом задуматься над собственными ценностями, укрепить важные отношения или найти ответ на то, что раньше казалось очевидным.

Стрелец

Карта Таро: Солнце

Стрельцов ждет одна из самых положительных карт таро, которая символизирует радость, ясность и уверенность в себе. 18 октября стоит не скрывать свои таланты, делиться хорошим настроением и смело двигаться к тому, что доставляет удовольствие.

Козерог

Карта Таро: Шестерка кубков, перевернутая

Козерогам пора перестать идеализировать прошлое и сосредоточиться на происходящем сейчас. Старые обиды или воспоминания могут напомнить о себе, но не позволяйте им определять ваше будущее - впереди есть возможности, которые требуют вашего внимания.

Водолей

Карта Таро: Двойка жезлов, перевернутая

Водолеи могут чувствовать неуверенность перед новым шагом или сомневаться в своих планах. Не стоит требовать от себя мгновенной определенности: лучше оценить риски, разобраться в своих желаниях и начать с небольшого, но реалистичного действия.

Рыбы

Карта Таро: Туз пентаклей

Рыбам карта символически обещает шанс заложить основу для чего-то перспективного в финансах, работе или в повседневной жизни. Будьте внимательны к новым предложениям и практическим идеям, ведь даже небольшая возможность может стать началом важного дела, если приложить усилия.