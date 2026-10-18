Таро-гороскоп на 18 жовтня: прогнози для Тельців, Раків та інших знаків Зодіаку

Овен

Ваша карта: Смерть

18 жовтня Овнам варто бути готовими до змін і не триматися за те, що вже втратило сенс. Карта Смерть символізує завершення певного етапу та початок нового, тому відмова від старих звичок може відкрити перед вами несподівані можливості.

Телець

Карта Таро: Десятка мечів, перевернута

Тельці поступово виходитимуть зі складного періоду й повертатимуть собі впевненість. Не дозволяйте минулим розчаруванням впливати на нові рішення - навіть невеликий крок уперед допоможе відчути, що найважче вже позаду.

Близнюки

Карта Таро: Королева жезлів, перевернута

Близнюкам варто стежити за емоціями та не дозволяти чужій думці руйнувати їхню самооцінку. Цього дня можливі сумніви у власних силах або непорозуміння з оточенням, тому краще уникати імпульсивних реакцій і не вступати в суперечки, щоб довести свою правоту.

Рак

Карта Таро: Туз мечів

На Раків чекає можливість прояснити ситуацію, яка тривалий час залишалася незрозумілою. Відверта розмова, важлива новина або несподіване усвідомлення допоможуть побачити правду й ухвалити рішення, яке ви давно відкладали.

Лев

Карта Таро: Четвірка жезлів

Левам карта обіцяє символічний привід для радості, теплих зустрічей і приємного спілкування з близькими. 18 жовтня варто приділити час родині, друзям або власним маленьким перемогам - іноді саме такі моменти повертають відчуття гармонії.

Діва

Карта Таро: Імператор

Дівам варто взяти ситуацію під контроль і зосередитися на конкретних цілях. Імператор нагадує про силу дисципліни, чітких планів і відповідальності, тому день підійде для розв'язання організаційних питань і визначення подальших кроків у роботі.

Терези

Карта Таро: Двійка мечів

Терези можуть опинитися перед вибором, який вимагатиме зважити всі аргументи й прислухатися до себе. Не намагайтеся безкінечно відкладати рішення, сподіваючись, що обставини зміняться самі: іноді чесна відповідь на власні запитання важливіша за ідеальний план.

Скорпіон

Карта Таро: Ієрофант

Скорпіонам варто звернути увагу на перевірені принципи, мудрі поради та людей, чий досвід викликає довіру. Цей день може стати приводом замислитися над власними цінностями, зміцнити важливі стосунки або знайти відповідь у тому, що раніше здавалося очевидним.

Стрілець

Карта Таро: Сонце

На Стрільців чекає одна з найбільш позитивних карт таро, яка символізує радість, ясність і впевненість у собі. 18 жовтня варто не ховати своїх талантів, ділитися гарним настроєм і сміливо рухатися до того, що приносить задоволення.

Козоріг

Карта Таро: Шістка кубків, перевернута

Козорогам час перестати ідеалізувати минуле й зосередитися на тому, що відбувається зараз. Старі образи або спогади можуть нагадати про себе, але не дозволяйте їм визначати ваше майбутнє - попереду є можливості, які потребують вашої уваги.

Водолій

Карта Таро: Двійка жезлів, перевернута

Водолії можуть відчувати невпевненість перед новим кроком або сумніватися у власних планах. Не варто вимагати від себе миттєвої визначеності: краще оцінити ризики, розібратися у своїх бажаннях і почати з невеликої, але реалістичної дії.

Риби

Карта Таро: Туз пентаклів

Рибам карта символічно обіцяє шанс закласти основу для чогось перспективного у фінансах, роботі чи повсякденному житті. Будьте уважними до нових пропозицій і практичних ідей, адже навіть невелика можливість може стати початком важливої справи, якщо докласти зусиль.