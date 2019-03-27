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22-річного "копа" побили до смерті: подробиці інциденту під Києвом (фото)

STYLERПодії    27.03.2019 - 20:29
22-річного "копа" побили до смерті: подробиці інциденту під Києвом (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Поліція оголосила в розшук злочинця - йому загрожує до 10 років в'язниці

Поліцейського вбив невідомий під Києвом. Бездиханне тіло зі слідами насильницької смерті було виявлено в селі Козаровичі Вишгородського району. Згідно із попередніми даними, 22-річний дільничний отримав внутрішньочерепну травму і помер від крововиливу в мозок, передали в прес-службі поліції.

Зазначається, що співробітник правоохоронних органів тривалий час не виходив на зв'язок, і його колеги вирушили до нього додому, щоб перевірити, що трапилося. Там вони і знайшли поліцейського без свідомості.

Медики, які прибули, врятувати хлопця не змогли. Точну причину смерті встановлять після проведення судмедекспертизи.

Як розповіли в поліції, у неділю ввечері в одному з барів Вишгородського району між відпочиваючими стався конфлікт, який закінчився бійкою. У цей час "коп" перебував у закладі поза службою. Він вирішив розборонити забіяк, але отримав від невідомого удар по голові, після чого втратив свідомість. Коли дільничного привели до тями, він відправився додому, де через деякий час і помер.

Наразі поліція розшукує зловмисника з бару - про його особу вже встановлено.

22-річного &quot;копа&quot; побили до смерті: подробиці інциденту під Києвом (фото)

Фото: kv.npu.gov.ua

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу. Злочинцеві "світить" від 7 до 10 років в'язниці.

Як повідомлялося раніше, 5 березня, у Дніпровському районі Києва чоловік у поліцейській формі застрелив водія Mercedes. Трагічна подія шокувала місцевих жителів. Швидкої не вдалося врятувати потерпілого, водій помер. Як з'ясувалося пізніше, застрелений чоловік був свідком у справі "діамантових прокурорів".

Нагадаємо, нещодавно в Одесі стався кричущий випадок - поліція вибивала зізнання у місцевого жителя - "копи" заламали перехожого, одягли на нього наручники і довго били, щоб той зізнався у крадіжці, яку не скоював.

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