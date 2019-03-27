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22-летнего "копа" избили до смерти: подробности инцидента под Киевом (фото)

STYLERПроисшествия    27.03.2019 - 20:29
22-летнего "копа" избили до смерти: подробности инцидента под Киевом (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция объявила преступника в розыск - ему грозит до 10 лет тюрьмы

Полицейского убил неизвестный под Киевом. Бездыханное тело со следами насильственной смерти было обнаружено в селе Козаровичи Вышгородского района. Согласно предварительным данным, 22-летний участковый получил внутричерепную травму и скончался от кровоизлияния в мозг, передали в пресс-службе полиции.

Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов длительное время не выходил на связь, и его коллеги отправились к нему домой, чтобы проверить, что случилось. Там они и нашли полицейского без сознания. 

Прибывшие медики спасти парня не смогли. Точную причину смерти установят после проведения судмедэкспертизы.

Как рассказали в полиции, вечером в воскресенье в одном из баров Вышгородского района между отдыхающими произошел конфликт, который закончился дракой. В это время "коп" находился в заведении вне службы. Он решил разнять дерущихся, но получил от неизвестного удар по голове, после чего потерял сознание. Когда участкового привели в чувство, он отправился домой, где через некоторое время и скончался.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника из бара - его личность уже установлена.

22-летнего &quot;копа&quot; избили до смерти: подробности инцидента под Киевом (фото)

Фото: kv.npu.gov.ua

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Преступнику "светит" от 7 до 10 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, 5 марта в Днепровском районе Киева мужчина в полицейской форме застрелил водителя Mercedes. Трагичное событие шокировало местных жителей. Скорой не удалось спасти пострадавшего, водитель скончался. Как выяснилось позже, застреленный мужчина был свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".

Напомним, недавно в Одессе произошел вопиющий случай - полиция выбивала признание у местного жителя - "копы" заломали прохожего, одели на него наручники и долго избивали, чтобы тот сознался в краже, которую не совершал.

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