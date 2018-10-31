"А че, охраннику все равно?": у московському ТЦ у всіх на очах дівчина стрибнула з 4-го поверху

Відео: YouTube / The Viral Meat

В Російській Федерації у Москві в середу, 31 жовтня, дівчина стрибнула з поручнів фудкорту на 4-му поверсі ТЦ "Хорошо". Вона приземлилася на іншу дівчину, і тепер обидві знаходяться в лікарні у важкому стані, передають росЗМІ.

Інцидент стався на очах у охоронця, який ніяк не реагував те, що відбувається, й не спробував зняти дівчину з огорожі.

До слова, самі автори відео теж знімали те, що відбувається, не сходячи з місця.

Як чутно на ролику, двоє молодих людей коментують дії дівчини та охоронця поруч з нею.

"Там дівка стрибає, бл***.

"А че, охоронцю (все одно)?

"Охоронцю (все одно).

"Вона під снаффом?

"Вона лягла, вона повертається"...

Скрін: YouTube / The Viral Meat

Згідно з деякими версіями в соцмережах, дівчина хотіла зробити селфі.

У коментарях під роликом користувачі відерхостинга висловлюють обурення бездіяльністю охоронця та ставленням до події присутніх:

"Один деградант знімає, другий ходить поруч, третя стрибає";

"Хворий президент - хвора країна - хворий народ"...

Скрін: YouTube / The Viral Meat

Як повідомлялося раніше, один з харківських підлітків, які намагалися зробити селфи на лінії електропередач, помер в лікарні.

Також ми передавали, що в Одеському обласному опіковому центрі помер підліток, який разом з другом заліз на електричку в Білгород-Дністровському, щоб зробити селфи.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві на вулиці Ентузіастів сталася трагедія – з балкона дев'ятого поверху стрибнула 88-річна жінка.

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Відео: РБК-Україна