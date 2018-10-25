Выбросилась с балкона: в Киеве 88-летняя женщина покончила с собой

Иллюстративное фото (usinsk-novostiu)

Причины такого поступка пенсионерки пока неизвестны

В Киеве на улице Энтузиастов произошла трагедия – с балкона девятого этажа прыгнула 88-летняя женщина. Как сообщает портал "Информатор", мужчина, из дома напротив, был свидетелем ужасающей сцены.

Событие произошло в доме по улице Энтузиастов 29/2, в службу спасения "102" в 12:13 поступил звонок. По словам полицейских, мужчина, проживающий в доме напротив, видел как старушка села на перила балкона, и свесила ноги вниз. Однако, пока он набирал номер службы спасения, она уже спрыгнула вниз.

К месту трагедии прибыли медики, но все что им оставалось сделать в этой ситуации – констатировать смерть. Полученные женщиной травмы были несовместимы с жизнью, и она скончалась на месте.

В момент происшествия старушка была дома одна, так как ее дочь отошла в магазин. Что стало причиной такого поступка – неизвестно. Предполагается, что она сделала это из-за болезни, которая вызывала у нее сильные боли.

Напомним, в Киеве молодая мама, которая родила двойню, выбросилась из окна своей палаты на седьмом этаже.

Позже стали известны подробности самоубийства роженицы.

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Видео: РБК-Украина