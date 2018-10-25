ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Выбросилась с балкона: в Киеве 88-летняя женщина покончила с собой

STYLERПроисшествия    25.10.2018 - 21:21
Иллюстративное фото (usinsk-novostiu)
Иллюстративное фото (usinsk-novostiu)

Причины такого поступка пенсионерки пока неизвестны

В Киеве на улице Энтузиастов произошла трагедия – с балкона девятого этажа прыгнула 88-летняя женщина. Как сообщает портал "Информатор", мужчина, из дома напротив, был свидетелем ужасающей сцены.

Событие произошло в доме по улице Энтузиастов 29/2, в службу спасения "102" в 12:13 поступил звонок. По словам полицейских, мужчина, проживающий в доме напротив, видел как старушка села на перила балкона, и свесила ноги вниз. Однако, пока он набирал номер службы спасения, она уже спрыгнула вниз.

К месту трагедии прибыли медики, но все что им оставалось сделать в этой ситуации – констатировать смерть. Полученные женщиной травмы были несовместимы с жизнью, и она скончалась на месте.

В момент происшествия старушка была дома одна, так как ее дочь отошла в магазин. Что стало причиной такого поступка – неизвестно. Предполагается, что она сделала это из-за болезни, которая вызывала у нее сильные боли.

Напомним, в Киеве молодая мама, которая родила двойню, выбросилась из окна своей палаты на седьмом этаже

Позже стали известны подробности самоубийства роженицы.

Ранее мы писали о том, что в Днепре мужчина в день свадьбы наложил на себя руки. 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Киевсамоубийствосуицидпенсионерка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь