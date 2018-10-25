Викинулася з балкона: у Києві 88-річна жінка покінчила з собою

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Причини такого вчинку пенсіонерки поки невідомі

У Києві на вулиці Ентузіастів сталася трагедія – з балкона дев'ятого поверху стрибнула 88-річна жінка. Як повідомляє портал "Інформатор", чоловік, з будинку навпроти, був свідком жахливої сцени.

Подія сталася в будинку по вулиці Ентузіастів 29/2, в службу порятунку "102" о 12:13 надійшов дзвінок. За словами поліцейських, чоловік, який проживає в будинку навпроти, бачив, як старенька села на перила балкона, і свесила ноги вниз. Однак, поки він набирав номер служби порятунку, вона вже зістрибнула вниз.

До місця трагедії прибули медики, але все що їм залишалося зробити в цій ситуації – констатувати смерть. Отримані жінкою травми були несумісні з життям, і вона померла на місці.

У момент події старенька була вдома одна, так як її дочка відійшла в магазин. Що стало причиною такого вчинку – невідомо. Передбачається, що вона зробила це через хворобу, яка викликала у неї сильні болі.

Нагадаємо, в Києві молода мама, яка народила двійню, викинулася з вікна своєї палати на сьомому поверсі.

Пізніше стали відомі подробиці самогубства породіллі.

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Відео: РБК-Україна