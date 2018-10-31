"А че, охраннику все равно?": в московском ТЦ у всех на глазах девушка прыгнула с 4-го этажа

Видео: YouTube / The Viral Meat

В Российской Федерации в Москве в среду, 31 октября, девушка прыгнула с перил фудкорта на 4-м этаже ТЦ "Хорошо". Она приземлилась на другую девушку, и теперь обе находятся в больнице в тяжелом состоянии, передают росСМИ.

Инцидент произошел на глазах у охранника, который никак не реагировал происходящее и не попытался снять девушку с ограждения.

Кстати, сами авторы видео тоже снимали происходящее, не сходя с места.

Как слышно на ролике, двое молодых людей комментируют действия девушки и охранника рядом с ней.

"Там телка прыгает, бл***.

"А че, охраннику (все равно)?

"Охраннику (все равно).

"Она под снаффом?

"Она легла, она поворачивается"…

Скрин: YouTube / The Viral Meat

Согласно некоторым версиям в соцсетях, девушка хотела сделать селфи.

В комментариях под роликом пользователи видерхостинга высказывают негодование бездеятельностью охранника и отношением к происходящему присутствующих:

"Один деградант снимает, второй ходит рядом, третья прыгает﻿";

"Больной президент- больная страна - больной народ"...﻿

Скрин: YouTube / The Viral Meat

Как сообщалось ранее, один из харьковских подростков, которые пытались сделать селфи на линии электропередач, умер в больнице.

Также мы передавали, что в Одесском областном ожоговом центре умер подросток, который вместе с другом залез на электричку в Белгород-Днестровском, чтобы сделать селфи.

Напомним, что недавно в Киеве на улице Энтузиастов произошла трагедия – с балкона девятого этажа прыгнула 88-летняя женщина.

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Видео: РБК-Украина