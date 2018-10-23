В Авдіївці святкування дня народження жінки закінчилося зникненням та смертю її немовляти

Фото: колаж РБК-Україна

Видимих тілесних ушкоджень на тілі дитини не було виявлено

У місті Авдіївка Донецької області з невідомих причин померло немовля, якому через тиждень мало виповнитися три місяці. Його тіло було виявлено в під'їзді біля квартири матері, повідомили прес-службі прокуратури Донецької області.

Зазначається, що ввечері 22 жовтня жителька Авдіївки відзначала своє 36-річчя в компанії друзів, і її син перебував разом із дорослими.

Після того, як всі гості розійшлися, мати малюка пішла відпочивати, а вранці, о 06:20, не змогла знайти сина.

"Пошуки хлопчика в квартирі успіху також не дали", - йдеться в повідомленні.

У підсумку співробітники слідчо-оперативної групи виявили загорнутого в ковдру мертвого хлопчика на порозі перед дверима квартири.

Видимих тілесних ушкоджень на тілі дитини не було виявлено.

Наразі було відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) і ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) КК.

Як зазначили в прокуратурі, у жінки також є п'ятирічна донька, яку виховує бабуся, оскільки згідно з рішенням Селидівського міськсуду в грудні 2017 року була позбавлена батьківських прав на неї.

Як повідомлялося раніше, 19 жовтня у Львівській області у Жовківському районі місцеві жителі виявили на одному з кладовищ труп новонародженої дівчинки.

Нагадаємо, що в Ізмаїлі Одеської області з незрозумілих причин померла шестимісячна дівчинка.

Також ми писали про те, що в Івано-Франківській області жінка зарізала ножем свою новонароджену дитину.

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Відео: РБК-Україна