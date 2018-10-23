В Авдеевке празднование дня рождения женщины окончилось пропажей и смертью ее младенца

Фото: коллаж РБК-Украина

Видимых телесных повреждений на теле ребенка обнаружено не было

В городе Авдеевка Донецкой области по неизвестным причинам умер младенец, которому через неделю должно было исполниться три месяца. Его тело было обнаружено в подъезде возле квартиры родительницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что вечером 22 октября жительница Авдеевки отмечала свое 36-летие в компании друзей, и ее сынишка находился вместе со взрослыми.

После того, как все гости разошлись, мать малыша пошла отдыхать, а рано утром, в 06:20, не смогла найти сына.

"Поиски мальчика в квартире успеха также не дали", - говорится в сообщении.

В итоге сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили завернутого в одеяло мертвого мальчика на пороге перед дверью квартиры.

Видимых телесных повреждений на теле ребенка обнаружено не было.

В настоящее время было открыто уголовное производство по признакам п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК.

Как отметили в прокуратуре, у женщины также есть пятилетняя дочка, которую воспитывает бабушка, так как мать согласно решению Селидовского горсуда в декабре 2017 года была лишена родительских прав на нее.

Как сообщалось ранее, 19 октября во Львовской области в Жовковском районе местные жители обнаружили на одном из кладбищ труп новорожденной девочки.

Напомним, что в Измаиле Одесской области по непонятным причинам скончалась шестимесячная девочка.

Также мы писали о том, что в Ивано-Франковской области женщина зарезала ножом своего новорожденного ребенка.

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Видео: РБК-Украина