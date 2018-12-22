Били ногами через відмову платити: скандал в супермаркеті Києва (відео)

Ілюстративне фото: (unikal.org)

У коментарях під публікацією вважають, що реакція охорони могла бути викликана погрозами або агресивною поведінкою з боку покупців

В Києві в магазині "Фора" біля зупинки Польова охоронці супермаркету побили двох покупців, які відмовилися оплачувати товар. На відеоролику, розміщеному свідком інциденту видно, як співробітники охорони б'ють лежачого на підлозі молодика. Як повідомляється, побиття продовжилося на вулиці біля маркету. Відео опубліковане в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

"У магазині "Фора", що на зупинці трамвая Польова, два молодика не хотіли оплачувати товар, після чого працівники магазину викликали охорону. По приїзду, працівники цього агентства вели себе вкрай агресивно, а потім просто налетіли на хлопців і почали бити. Закінчилося тим, що охоронці вивели цих людей на вулицю і там далі били. Хотілося б нагадати, що ці "пустельні орли" мають право лише викликати поліцію, все інше — їх самодіяльність, яку ви можете сміливо ігнорувати", — написали у підписі до публікації.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Відео: (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях відзначили, що можливою причиною такої поведінки з боку охорони стали неправомірні дії покупців.

"Припустимо все сталося так, як в описі. І припустимо охоронці замість побиття викликали поліцію. По приїзду якої складання всяких протоколів з соплями і тому подібним, в результаті наш найгуманніший суд в світі відпускає за відсутністю доказів. А так - миттєва карма", – пише Олександр Яременко.

Деякі користувачі зазначили, що висвітлення інциденту проводиться тільки з одного боку.

"От навіщо так робити, обрізали відео і тупо показують, під одним кутом, а стадо ведеться. Я чомусь впевнений, що відітнули чуваки не просто так. І жаліти їх нєфіг", "Рано робити висновки без повної хронології подій. Просто таких "покупців" деколи бачив, що хотілося вбити...", — вважають користувачі.

У мережі також пишуть, що незалежно від поведінки покупців бити їх ніхто не має права.

"Це не затримання, а тупе побиття. За такі речі кримінальну справу охоронці повинні мати, а їх охоронна структура втратити ліцензію на право здійснення охоронної діяльності. але у нас - Зімбабве, тому жодних наслідків для цих г*ндонів не буде", — пише Іван Савельєв.

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що на Закарпатті неадекват не дочекався кави і влаштував бійку в кафе.

Раніше ми писали, що в мережі висловилися про підпал магазину і побиття продавця в Києві.