Били ногами из-за отказа платить: скандал в супермаркете Киева (видео)

Иллюстративное фото: (unikal.org)

В комментариях под публикацией считают, что реакция охраны могла быть вызвана угрозами или агрессивным поведением со стороны покупателей

В Киеве в магазине "Фора" возле остановки Полевая охранники супермаркета избили двух покупателей, которые отказались оплачивать товар. На видеоролике размещенном свидетелем инцидента видно, как сотрудники охраны избивают лежащего на полу молодого человека. Как сообщается, избиение продолжилось на улице возле маркета. Видео опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"В магазине Фора, что на остановке трамвая Полевая, два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду, работники этого агентства вели себя крайне агрессивно, а затем просто налетели на парней и начали избивать. Закончилось тем, что охранники вывели этих людей на улицу и там дальше били. Хотелось бы напомнить, что эти "пустынные орлы" имеют право лишь вызвать полицию, все остальное — их самодеятельность, которую вы можете смело игнорировать", — написали в подписи к публикации.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях отметили, что возможной причиной такого поведения со стороны охраны стали неправомерные действия покупателей.

"Допустим все произошло так, как в описании. И допустим охранники вместо избиения вызвали полицию. По приезду которой составление всяких протоколов с соплями и тому подобным, в итоге наш самый гуманный суд в мире отпускает за отсутствием доказательств. А так - мгновенная карма", – пишет Александр Яременко.

Некоторые отметили, что освещение инцидента производится только с одной стороны.

"Вот зачем так делать, обрезали видео и тупо показывают под одним углом, а стадо ведется. Я вот почему-то уверен, что отхватили чуваки не просто так. И жалеть их нефиг", "Рано выводы делать без полной хронологии событий. Просто таких "покупателей" порой видел, что убить хотелось...", — считают пользователи.

В сети также пишут, что независимо от поведения покупателей избивать их никто не имеет права.

"Это не задержание, а тупое избиение. За такие вещи уголовное дело охранники должны поиметь, а их охранная структура — потерять лицензию на право осуществления охранной деятельности. но у нас Зимбабве, поэтому никаких последствий для этих г*ндонов не будет", — пишет Иван Савельев.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что на Закарпатье неадекват не дождался кофе и устроил побоище в кафе.

Ранее мы писали, что в сети высказались о поджоге магазина и избиении продавца в Киеве.