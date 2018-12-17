На Закарпатье неадекват не дождался кофе и устроил побоище в кафе (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения заведения

В Закарпатской области в Виноградовском районе в пгт Королево мужчина жестоко избил работницу и посетителей местного магазина-кафе. Видеозапись инцидента, зафиксированный камерами наблюдения заведения "Натали", опубликовал ресурс "Голос Карпат.ІНФО" в понедельник, 17 декабря.

Отмечается, что ранее судимый житель поселка в воскресенье вечером не дождался кофе, который просил приготовить, и принялся буянить. Он разбил некоторые продукты в магазине, побил продавщицу, а после этого, уже при выходе из кафе, проявил агрессию и в отношении нескольких посетителей, включая девушку.

Скриншот facebook.com/GolosKarpat

Медики в настоящее время определяют степень тяжести травм пострадавших.

По словам очевидцев, дебошира зовут Михаил, его кличка Панкли. Люди боятся его неадекватного поведения и утверждая, что он ходит с ножом и ранее был несколько раз задержан за хранение наркотиков.

Видео: facebook.com/GolosKarpat

"Неужели надо дождаться чьей-то смерти, чтобы его снова посадили?", - возмущаются местные жители.

Как сообщалось ранее, недавно в городе Кобеляки в Полтавской области двое мужчин напали на журналиста и редактора издания "Эхо".

Также мы писали о том, что в Бердянске в Запорожской области банда подростков после избиения сверстников объявила охоту на бездомных.

Напомним, ранее в Киеве задержали подростков, которые брызгали женщинам в лицо газовым баллончиком.

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Видео: РБК-Украина