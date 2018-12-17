На Закарпатті неадекват не дочекався кави і влаштував бойовисько у кафе (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Інцидент було зафіксовано камерами відеоспостереження закладу

У Закарпатській області у Виноградівському районі в смт Королево чоловік жорстоко побив працівницю і відвідувачів місцевого магазину-кафе. Відеозапис інциденту, зафіксований камерами спостереження закладу "Наталі", опублікував ресурс "Голос Карпат.ІНФО" у понеділок, 17 грудня.

Зазначається, що раніше судимий житель селища в неділю ввечері не дочекався кави, яку просив приготувати, і почав буянити. Він розбив деякі продукти в магазині, побив продавщицю, а після цього, вже при виході з кафе, проявив агресію і щодо кількох відвідувачів, включаючи дівчину.

Скріншот facebook.com/GolosKarpat

Медики в даний час визначають ступінь тяжкості травм постраждалих.

За словами очевидців, бешкетника звуть Михайло, його кличка Панклі. Люди бояться його неадекватної поведінки і стверджуючи, що він ходить із ножем і раніше був кілька разів затриманий за зберігання наркотиків.

Відео: facebook.com/GolosKarpat

"Невже треба дочекатися чиєїсь смерті, щоб його знову посадили?", - обурюються місцеві жителі.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в місті Кобеляки Полтавської області двоє чоловіків напали на журналіста і редактора видання "Эхо".

Також ми писали про те, що в Бердянську Запорізької області банда підлітків після побиття однолітків оголосила полювання на безхатьків.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали підлітків, які бризкали жінкам у обличчя газовим балончиком.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна