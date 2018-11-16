В Киеве подростки брызгали женщинам в лицо газовым баллончиком: появились детали

Коллаж РБК-Украина

Малолетним хулиганам "светит" до семи лет тюрьмы

Хулиганам, которые ради развлечения распыляли в лицо женщин слезоточивый газ, сообщено о подозрении. Об этом рассказали в прокуратуре города Киева.

Напомним, что вопиющее событие произошло среди бела дня 14 ноября на Апрельском переулке в Подольском районе столицы. 16-летний парень подходил к женщинам на улице и распылил им в лицо слезоточивый газ. При этом свои действия хулиган еще и снимал на мобильный телефон. Его младшие товарищи, которые находились вместе с ним, тоже снимали на видео, чтобы потом выложить эти записи в социальные сети.

От действий хулиганов пострадали две женщины в возрасте 59 и 62 года. Одну из них госпитализировали в больницу.

Главного несовершеннолетнего хулигана задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Действиям его товарищей также будет дана правовая оценка. Малолетним хулиганам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Скриншот поста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Тем временем пользователи социальных сетей обескуражены подобным поведением детей и говорят, что оно обусловлено исключительно неправильным воспитанием.

"Привязать их родителей к позорному столбу на Крещатике, на Майдане, и пусть каждый, проходя мимо, плюнет в них - глядишь, и детей научатся не только рожать, но и воспитывать. Ибо процесс размножения они освоили, а процесс воспитания - нет", - написал один из юзеров.

Ранее мы писали, что в Харькове женщину избили из-за замечания о выгуле собак.

Видео: РБК-Украина