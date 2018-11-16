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В Киеве подростки брызгали женщинам в лицо газовым баллончиком: появились детали

STYLERЖизнь    16.11.2018 - 13:38
В Киеве подростки брызгали женщинам в лицо газовым баллончиком: появились детали
Коллаж РБК-Украина

Малолетним хулиганам "светит" до семи лет тюрьмы

Хулиганам, которые ради развлечения распыляли в лицо женщин слезоточивый газ, сообщено о подозрении. Об этом рассказали в прокуратуре города Киева.

Напомним, что вопиющее событие произошло среди бела дня 14 ноября на Апрельском переулке в Подольском районе столицы. 16-летний парень подходил к женщинам на улице и распылил им в лицо слезоточивый газ. При этом свои действия хулиган еще и снимал на мобильный телефон. Его младшие товарищи, которые находились вместе с ним, тоже снимали на видео, чтобы потом выложить эти записи в социальные сети.

От действий хулиганов пострадали две женщины в возрасте 59 и 62 года. Одну из них госпитализировали в больницу.

Главного несовершеннолетнего хулигана задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Действиям его товарищей также будет дана правовая оценка. Малолетним хулиганам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В Киеве подростки брызгали женщинам в лицо газовым баллончиком: появились детали

Скриншот поста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Тем временем пользователи социальных сетей обескуражены подобным поведением детей и говорят, что оно обусловлено исключительно неправильным воспитанием.

"Привязать их родителей к позорному столбу на Крещатике, на Майдане, и пусть каждый, проходя мимо, плюнет в них - глядишь, и детей научатся не только рожать, но и воспитывать. Ибо процесс размножения они освоили, а процесс воспитания - нет", - написал один из юзеров.

Ранее мы писали, что в Харькове женщину избили из-за замечания о выгуле собак.

Видео: РБК-Украина

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