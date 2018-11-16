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У Києві підлітки бризкали жінкам в обличчя газовим балончиком: з'явилися деталі

STYLERЖиття    16.11.2018 - 13:38
У Києві підлітки бризкали жінкам в обличчя газовим балончиком: з'явилися деталі
Колаж РБК-Україна

Малолітнім хуліганам "світить" до семи років тюрьми

Хуліганам, які заради розваги розпилювали в обличчя жінок сльозогінний газ, повідомлено про підозру. Про це розповіли у прокуратурі міста Києва.

Нагадаємо, що кричуща подія сталася серед білого дня 14 листопада на провулку Квітневому у Подільському районі столиці. 16-річний хлопець підходив до жінок на вулиці та розпилював їм в обличчя сльозогінний газ. При цьому свої дії хуліган ще й знімав на мобільний телефон. Його молодші товариші, котрі перебували разом з ним, теж знімали на відео, щоб потім викласти ці записи у соціальні мережі.

Від дій хуліганів постраждало дві жінки віком 59 та 62 роки. Одну з них було госпіталізовано до лікарні.

Головного неповнолітнього хулігана затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Діям його товаришів також буде надано правову оцінку. Малолітнім хуліганам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У Києві підлітки бризкали жінкам в обличчя газовим балончиком: з'явилися деталі

Скриншот поста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Тим часом користувачі соціальних мереж збентежені подібною поведінкою дітей і кажуть, що вона обумовлена виключно неправильним вихованням.

"Прив'язати їхніх батьків до ганебного стовпа на Хрещатику, на Майдані, і нехай кожен, проходячи повз, плюне в них - дивись, і дітей навчаться не тільки народжувати, але і виховувати. Бо процес розмноження вони освоїли, а процес виховання - ні", - написав один з юзерів.

Раніше ми писали, що у Харкові жінку побили через зауваження про вигул собак.

Відео: РБК-Україна

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