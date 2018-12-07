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В Полтавской области двое неизвестных совершили нападение на журналиста

STYLERЖизнь    07.12.2018 - 17:49

6 декабря, в четверг, в городе Кобеляки (Полтавская область) по улице Шевченко около 17:10 двое мужчин напали на журналиста и редактора издания "Эхо". Соответствующее видео опубликовал еженедельник на своем YouTube-канале.

Редактор еженедельника Филоненко ехал домой после тяжелого рабочего дня. Как только журналист открыл дверь машины, к нему подбежали двое мужчин и начали избивать. После нескольких ударов в лицо мошенники скрылись.

В Полтавской области двое неизвестных совершили нападение на журналистаСкриншот видео: (YouTube/тижневик Ехо)

Во время нападения злоумышленники не сказали ни слова, Филоненко предполагает, что причина нападения может быть связана с журналистской деятельностью и нападающие не желают, чтобы какая-то новость вышла в свет.

Неизвестных зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые освещали место происшествия в момент нападения. Сейчас открыто уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

Напомним, что в Дубно жестоко избили военного. Игорь Швец, военный 24 ОМБР, был вынужден обратиться к журналистам, так как его заявление никто не рассматривал больше месяца.

Мы писали, что под Днепром школьница жестоко поплатилась за ошибку в фамилии одноклассника. По словам пострадавшей, учительница вышла из класса и оставила Милу за главную. У девочки было поручение: записывать тех, кто хулиганил. Вдруг она допустила ошибку в фамилии одноклассника, и тот вывернул одной из сестер руку, а вторую - ударил кулаком в грудь.

Также мы писали о том, что в РФ в сельскую школу под Волгоградом ученик восьмого класса принес канистру с бензином, топор и ножи - 14-летний мальчик хотел отомстить за травлю.

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