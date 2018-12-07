Под Днепром школьница жестоко поплатилась за ошибку в фамилии одноклассника

Видео: (YouTube/ТСН)

В Днепропетровской школе 4-го класса произошел неприятный инцидент: ученик ударил свою одноклассницу, поскольку та неправильно записала его фамилию. Об этом на YouTube-канале информирует ТСН.

По словам пострадавшей, учительница вышла из класса и оставила Милу за главную. У девочки было поручение: записывать тех, кто хулиганил. Вдруг она допустила ошибку в фамилии одноклассника, и тот вывернул одной из сестер руку, а вторую - ударил кулаком в грудь.

Мать Ксения Холодницкая рассказала, что, как только девочки пришли домой после школы, у старшей была замечена гематома, а младшая жаловалась на самочувствие. По приезду медики диагностировали вывих, ушибы грудины и сотрясение головного мозга.

Фото: (YouTube/ТСН)

Мать сына, который травмировал девочек, утверждает, что у нее спокойный и послушный ребенок, который не способен совершить подобную подлость. Женщина говорит, что сын просто вырвал лист и никакого вывиха руки не делал.

Директор школы считает, что это, скорее, конфликт между взрослыми, поскольку на следующий день дети уже нормально общались. К слову, внимание обращают и на то, что стычка произошла на первом уроке, и как дети с серьезными повреждениями досидели до середины дня - неизвестно.

На данный момент расследование в школьном заведении завершено, дело закрыто. Впрочем, родители девочек с этим не согласны. Они переживают за здоровье своих дочерей и планируют обратиться в прокуратуру.

Напомним, что учительница на уроке избила школьников скакалкой.

Также мы писали о том, что в РФ в сельскую школу под Волгоградом ученик восьмого класса принес канистру с бензином, топор и ножи - 14-летний мальчик хотел отомстить за травлю.

Мы сообщали, после череды громких скандалов относительно травли детей в школах эксперты напомнили, что в Украине приняли законопроект №8584 о противодействии и введении штрафов за буллинг. Причем наказывать будут не только агрессоров, но и их родителей, а также учителей, которые скрывают эти инциденты.

Видео: РБК-Украина