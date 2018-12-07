Під Дніпром школярка жорстоко поплатилася за помилку в прізвищі однокласника

Відео: YouTube/ТСН)

У Дніпропетровській школі 4-го класу стався неприємний інцидент: учень вдарив свою однокласницю, оскільки та неправильно записала його прізвище. Про це на YouTube-каналі інформує ТСН.

За словами постраждалої, вчителька вийшла з класу і залишила Мілу за головну. У дівчинки було доручення: записувати тих, хто хуліганив. Раптом вона допустила помилку в прізвищі однокласника, і той вивернув однієї з сестер руку, а другу - вдарив кулаком у груди.

Мати Ксенія Холодницька розповіла, що, як тільки дівчатка прийшли додому після школи, у старшої була помічена гематома, а молодша скаржилася на самопочуття. По приїзду медики діагностували вивих, забиття грудини і струс головного мозку.

Фото: (YouTube/ТСН)

Мати сина, який травмував дівчаток, стверджує, що у неї спокійна і слухняна дитина, яка не здатна зробити таку підлість. Жінка каже, що син просто вирвав аркуш і ніякого вивиху руки не робив.

Директор школи вважає, що це, швидше, конфлікт між дорослими, оскільки на наступний день діти вже нормально спілкувалися. До речі, звертають увагу і на те, що сутичка сталася на першому уроці, і як діти з серйозними ушкодженнями досиділи до середини дня - невідомо.

На даний момент розслідування у шкільному закладі завершено, справу закрито. Втім, батьки дівчаток з цим не згодні. Вони переживають за здоров'я своїх дочок і планують звернутися у прокуратуру.

Нагадаємо, що вчителька на уроці побила школярів скакалкою.

Також ми писали про те, що у РФ в сільську школу під Волгоградом учень восьмого класу приніс каністру з бензином, сокиру і ножі - 14-річний хлопчик хотів помститися за цькування.

Ми повідомляли, після низки гучних скандалів щодо цькування дітей у школах експерти нагадали, що в Україні прийняли законопроект №8584 про протидію та введення штрафів за буллінг. Причому каратимуть не лише агресорів, але і їх батьків, а також вчителів, які приховують ці інциденти.

Відео: РБК-Україна