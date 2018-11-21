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Учительница на уроке избила школьников скакалкой

STYLERЖизнь    21.11.2018 - 09:08

Видео: YouTube / Ridus

В Российской Федерации учительница физкультуры одной из школ Северодвинска побила скакалкой прямо на уроке двоих школьников. Видео инцидента опубликовано в открытом доступе на YouTube-канале "Ридус".

Как отмечается, таким образом педагог провел "воспитательную работу" в классе из-за нарушений дисциплины и неудовлетворительных результатов в учебном процессе.

"Хорошо пошло? Не надо дергаться, Женя. По руке больнее будет. Ж*па - она все выдержит, на то она и задница... Вот была бы у тебя попа нормальная, и жизнь бы у тебя нормальная была бы", - комментировала учительница удары, которые нанесла девочке за неподготовленное задание по английскому языку.

 

Фото: скриншот: YouTube / Ridus

Также досталось и мальчику, который "потрепал нервы" учительнице, ведущей группу продленного дня. 

Как видно из ролика, ученики не сопротивлялись подобной "экзекуции". Также можно услышать, как некоторые школьники указывали учительнице на все промахи провинившихся.

В комментариях к ролику пользователи соцсети возмущены действиями учительницы:

"Кайфует, похоже, от того, что мальчиков по попе хлещет. Что-то она мало похожа на учителя физкультуры, однако";

"Набирают на работу с детьми кого попало....Под зад ногой вон из школы надо гнать подобных!﻿";

Учительница на уроке избила школьников скакалкой

Скриншот: YouTube / Ridus

Как сообщалось, недавно в Российской Федерации в Комсомольске-на-Амуре учительница начальных классов грубо избила 9-летнего школьника

Также мы писали о том, что в РФ в сельскую школу под Волгоградом ученик восьмого класса принес канистру с бензином, топор и ножи - 14-летний мальчик хотел отомстить за травлю.

Напомним, после череды громких скандалов относительно травли детей в школах эксперты напомнили, что в Украине Верховная Рада приняла законопроект №8584 о противодействии и введению штрафов за буллинг. Причем наказывать будут не только агрессоров, но и их родителей, а также учителей, которые скрывают эти инциденты.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Российская Федерацияшколаинцидентизбила ученика
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